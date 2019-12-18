Солист балета из Бурятии снискал успех в турне по США

Михаил Овчаров стал «любимчиком» американской публики и «звездой шоу»

Михаил Овчаров, ведущий солист балета Бурятского оперного театра, вернулся в Улан-Удэ после больших гастролей по США. С труппой театра Russian Ballet Theatre побывал в более, чем в пятидесяти американских городах.Танцор, имеющий за плечами опыт работы в Королевском новозеландском балете и Талсовском балетном театре (США), принял участие в постановке «Лебединого озера» Петра Чайковского, исполнив партию Шута, сообщили в пресс-службе БГАТОиБ.Над хореографией работала главный балетмейстер Омского государственного музыкального театра Надежда Калинина. За художественное оформление отвечал главный художник Омского музыкального театра Сергей Новиков, а над макияжем артистов работала визажист из Казахстана Ирина Струкова, сделавшая карьеру в Голливуде, поработав в сериале «Марко Поло» и в фильме «Безумно богатые азиаты».Зрители и местная американская пресса отмечали мастерство Михаила Овчарова, называя его «любимчиком аудитории» и «звездой шоу».«Было много спектаклей, работы, переездов – это закалило. Когда даешь 50 спектаклей, становишься как робот, в хорошем смысле. И вот здесь на первый план выходит актерское мастерство и харизма. Думаю, зритель полюбил меня именно за это. Что касается поездки, то Америка, конечно, производит сильное впечатление – Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорк... Больше всего понравилось в Лос-Анджелесе», - рассказывает Михаил Овчаров.Сейчас Михаил готовится принять участие в гала-концертах, посвященных 80-летнему юбилею Бурятского театра оперы и балета, где он работает с 2013 года. Напомним, в концертной программе примут участие все солисты и артисты, хор, оркестр театра и специально приглашенные гости из Хабаровска, Якутска, Нижнего Новгорода, Москвы, Забайкальского края, Иркутской области и Монголии.Фото: пресс-служба БГАТОиБ