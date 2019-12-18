В Бурятии чабану присвоили звание «Ветеран труда» через суд

Этого прокуратуре пришлось добиваться из-за опечатки в грамоте федерального минсельхоза



В Бурятии бывшему чабану присвоено звание «Ветеран труда» после того, как прокуратура Тарбагатайского района провела проверку по обращению пенсионера об отказе органа социальной защиты населения в присвоении этого звания.



Установлено, что ранее мужчина работал в сельскохозяйственном производственном кооперативе в должности чабана. Он награжден ведомственной наградой – почетной грамотой министерства сельского хозяйства РФ, дающей право на получение звания «Ветеран труда». Однако в грамоте имеется опечатка в фамилии награждаемого, что явилось основанием для отказа в присвоении звания.



Внести исправления в ведомственную награду не представлялось возможным из-за отсутствия архивных документов, подтверждающих указанное обстоятельство.



Прокурор района направил в суд исковое заявление об установлении факта награждения заявителя почетной грамотой федерального минсельхоза. Тарбагатайский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил. Решение вступило в законную силу. Пенсионеру присвоено звание «Ветеран труда», сообщили в прокуратуре Бурятии.



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