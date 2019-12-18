В Улан-Удэ будут испытывать тротуарную плитку из отходов

Она обладает антискользящим покрытием за счет плотной структуры, состоящей из песка и пластиковых отходов



Администрация Улан-Удэ хочет решить проблему скользкой плитки тротуарах города. В качестве эксперимента ООО «Республиканский центр переработчиков отходов» передал 20 квадратных метров плитки из отходов в городской Комбинат по благоустройству для укладки на улицах Улан-Удэ.



Новая плитка обладает повышенной морозостойкостью, антискользящим покрытием и за счет плотной структуры, состоящей из песка и пластиковых отходов, является более износостойкой.

Комбинат по благоустройству впервые применяет в работе плитку из переработанных отходов.



«Мы получили плитку, изготовленную из вторичных материалов, из переработанного пластика. Как говорит производитель, она не скользит, как обычная бетонная плитка. Она не пористая, влага в нее не впитывается, тем самым не создается ледяная корочка. Плитка имеет шероховатую поверхность, ну и как утверждает изготовитель, она морозоустойчивая. Чтобы это проверить, город уложит плитку на «Гостиных рядах». Там очень скользко и очень много жалоб от жителей. Двадцать квадратных метров плитки, которые нам передали, мы уложим и будем испытывать в зимний период, посмотрим результат», - сказал главный инженер Комбината по благоустройству Улан-Удэ Сергей Голов.



В производстве плитки используются отходы со всего города, которые идут в переработку на мусоросортировочной станции, сообщает Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



«В сентябре 2019 года региональный оператор и мэрия запустили мусоросортировочную станцию и там производится отбор мусора по фракциям. И вот эта плитка на 30 проц состоит из полимерного сырья, которое является вторичным. Этим проектом мы «убиваем двух зайцев». Во-первых, мы обеспечиваем город не скользкой тротуарной плиткой, а во-вторых, мусор мы пускаем в дело», - уточнил Вадим Имедеев, директор ООО «Республиканский центр переработчиков отходов».



Заметим, проблема скользких тротуаров, выложенных плиткой, появилась в Улан-Удэ давно. Обещания решить ее неоднократно давали предыдущие составы городской администрации и бывшие мэры Улан-Удэ. Плитку из отработанных автопокрышек вроде бы даже начинали производить в Улан-Удэ и в Петропавловке. Однако все закачивалось констатацией того факта, что она якобы очень дорога по себестоимости.



В итоге власти республики и города заботливо уложили антискользящую плитку на крыльце Народного Хурала и мэрии, где высокое руководство имело возможность лично познакомиться с неприятностями падения своих драгоценных тел на тротуар или лестницу. В других местах все осталось по-прежнему. Рядовые граждане обретают навыки фигуристов или становятся пациентами травмпунктов. Медийные личности, как депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева, не стесняются выкладывать фото своих окровавленных после падения голов в интернет. А горожане в сетях давно требуют закатать улицы Улан-Удэ назад в асфальт. Так что, похоже, нынешняя инициатива мэрии – последний шанс избежать этого.



Фото: ulan-ude-info.ru



