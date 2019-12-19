В Улан-Удэ кадастровый инженер попался на манипуляциях с землей СНТ

Специалист внесла в межевой план заведомо ложные сведения о границах участка





В Улан-Удэ прокуратура обнаружила нарушения в работе кадастрового инженера Восточно-Сибирского филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». В июле 2019 года женщина подготовила межевой план земельного участка, расположенного в садоводческом товариществе «Сибиряк».

«Установлено, что специалист внесла в межевой план заведомо ложные сведения о расположении границ участка. План не соответствовал действительным обстоятельствам и контрольным измерениям», рассказали в прокуратуре Бурятии.По итогам прокурорской проверки женщина привлечена к административной ответственности и оштрафована.Фото: «Номер один»