РЖД решила не отдавать свой парк Улан-Удэ

Железнодорожники сами займутся его благоустройством





В столице Бурятии решился вопрос с благоустройством Парка железнодорожников. Его будет делать ОАО «РЖД», которому парк и принадлежит. Об этом сообщил председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев.





