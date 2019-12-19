РЖД решила не отдавать свой парк Улан-Удэ

В столице Бурятии решился вопрос с благоустройством Парка железнодорожников. Его будет делать ОАО «РЖД», которому парк и принадлежит. Об этом сообщил председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев.
- В Улан-Удэ приехали представители Восточно-Сибирской железной дороги из Иркутска. С ними шел разговор о Парке железнодорожников. Они показали предварительный проект. Напомню, недавно к нам приезжало руководство РЖД с Москвы, тогда мы поставили условие перед Восточно-Сибирской железной дорогой: либо они восстанавливают парк, либо передают городу. В итоге они приняли решение о восстановлении парка. Мы проговорили этапы работы, что нужно, что не нужно. Шикарный проект, предварительно, готовится. Заверили, что в 2020 году до Дня железнодорожника у нас будет обновленный парк, - сообщил депутатам Чимит Бальжинимаев.
Напомним, сейчас Парк железнодорожников являет собой жалкое зрелище
– многие деревья в нем засохли, территория заросла полынью, игровые зоны также не в лучшем виде. В начале сентября в мэрии города сообщили, что РЖД передаст свой парк в аренду
столице Бурятии на пять лет.
Фото: «Номер один»
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