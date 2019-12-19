Мэр Улан-Удэ обещал разобраться с отравлением бродячих собак

«Травить животных права никто не давал», заявил Игорь Шутенков





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил проверить работу подрядчика, занимающегося отловом собак, и в случае подтверждения нарушений обратиться в прокуратуру.

Напомним, вчера соцсети захлестнула волна сообщений об отравлении собак в Улан-Удэ.





«Получил много комментариев и сообщений по травле собак. Это недопустимо! Травить животных права никто не давал! По условиям контракта подрядчик должен отлавливать бродячих собак, оказать услуги по десятидневной передержке, кормлению, осмотру ветеринарами и, если собака больна, её должны усыпить. Дал поручение провести проверку работы и если факты подтвердятся – будем заявлять в прокуратуру», написал мэр на своей странице в «Фейсбуке».«Кто-то отравил собаку нашу дворовую сегодня. Она была в ошейнике, стерилизована, привита. Ну как так, а? Ребёнок со школы пришёл, сказал, что лежит наша Кнопка и рядом все мокрое».«Сейчас на Тобольской травят собак! Идут и падают. Ужас какой-то. Берегите своих животных. Не отпускайте на самовыгул!»«Возле магазина «За рулём» 3 трупа собак. Кто-то отравил. Ну зачем вы грех на душу берете? А я все мечтала найти им хозяев. Так и не нашла. Одни выкидывают, другие как-то пытаются их спасти. Весь день чувствую буду рыдать», писали в соцсетях горожане.Фото: «Аноним 03»