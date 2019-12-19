В Бурятии обновляется автопарк «скорой помощи»

Очередные 16 новых автомобилей направляются в районы республики и в Улан-Удэ



Службы скорой медицинской помощи Бурятии получили 16 автомобилей. На обновление автопарка службы скорой помощи республики выделено 38,6 млн рублей из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«В республике идет постоянное обновление не только автопарка системы здравоохранения, но и в целом медицинского оборудования. Всего в 2019 году выделено 2,2 млрд рублей на обновление материально-технической базы республиканской больницы, районных больниц и в следующем году обновление также продолжится. В республике сегодня реализуется президентский национальный проект «Здравоохранение», «единая» дальневосточная субсидия в рамках включения Бурятии в Дальневосточный федеральный округ, с 2020 года – проект развития первичного звена здравоохранения, а также запускается программа «Земский доктор» с новым объемом финансирования», - отметил на церемонии вручения новых машин Алексей Цыденов.



Тринадцать автомобилей скорой медицинской помощи поступят в 10 муниципальных районов, Территориальный центр медицины катастроф и на Станцию скорой медицинской помощи Улан-Удэ. Машины класса «В», которые отправятся в центральные районные больницы, предназначены для проведения лечебных мероприятий силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе. В комплектацию автомобилей входит необходимое медицинское оборудование: дефибрилляторы, электрокардиографы, пульсоксиметры, электронные аппараты для проведения управляемой, вспомогательной искусственной вентиляции легких, экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный, ингаляторы и т.д.



Для этих машин спроектирована и создана мебель для медицинских укладок, средств иммобилизации и перемещения пострадавших, а также для установки и крепления медицинского оборудования, обеспечивающая их надежную фиксацию во время движения автомобиля. Она выполнена из влагостойкого ламинированного материала с возможностью обработки дезинфицирующими средствами.

Службы скорой медицинской помощи Улан-Удэ и центра медицины катастроф пополнят автопарк реанимобилями С-класса. Год выпуска транспортных средств – 2019 год. В салонах предусмотрена система кондиционирования и климат-контроля, приточно-вытяжная вентиляция. Помимо стандартной комплектации в них имеются реанимационные наборы.



Кроме того, три легковых автомобиля «Нива» добровольно пожертвованы для Бичурской, Заиграевской, Кяхтинской центральных районных больниц от предпринимателями Хэшэгтэ Хэшэгтуевым и Даши Гомбожаповым.



Напомним, в прошлом году новые 20 автомобилей скорой помощи получили 19 районов республики. А этим летом ключи от шести новых санитарных автомобилей вручили главным врачам шести медицинских организаций.



Фото: egov-buryatia.ru

