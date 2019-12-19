Дмитрий Климов: «Я принял решение о завершении работы «Тугнуя»

В Бурятии разрешилась интрига с закрытием крупного и успешного предприятия СПК «Тугнуй». Напомним, об этом 13 декабря известил на своей странице в Facebook руководитель республиканского управления Россельхозцентра Намжил Мордваев, эмоционально озаглавив свой пост «Ещё один гвоздь в крышку гроба с/х». А 16 декабря минсельхоз Бурятии решительно опроверг эту информацию на своем сайте, сообщив о том, что «сам собственник не заявлял о прекращении деятельности организации».
«Как отмечает сам Дмитрий Климов, к Минсельхозпроду РБ у него претензий нет.
- В свое время именно с помощью господдержки удалось построить откормочную ферму на 500 голов, а затем другие хозпостройки. Теперь это целое хозяйство или, как мы привыкли называть меж собой, колхоз. Проблемы возникли из-за многочисленных проверок правоохранительных органов, - рассказал Дмитрий Климов», - говорилось в пресс-релизе министерства.
Теперь это ведомство можно смело называть министерством «соврамши». Накануне, в среду, на заседании Координационного совета по защите прав предпринимателей и развитию предпринимательства при главе Бурятии выступил сам руководитель «Тугнуя» Дмитрий Климов, заявив буквально следующее: «Я действительно недели две назад принял решение о завершении своей работы». Причем, по словам Климова, уголовное дело в отношении него «возбудили по инициативе министерства сельского хозяйства».
«Я пришел сюда, так как рассчитываю только на Вашу поддержку, - сказал Дмитрий Климов, обращаясь к Алексею Цыденову. - Я не знаю, может, завтра суд приговорит меня к реальному сроку. И кому тогда нужно будет мое хозяйство? Под кредиты банка заложено все мое личное имущество, вся техника, скот. Я исправно всегда платил и рассчитывался в банках. После запросов ФСБ мне отказали в кредите на посевную, хотя всегда давали. Субсидии я теперь принципиально не стал брать, засеялся в этом году мало, а скот кормить надо. (…) Конечно, если вы поможете и разберетесь, то хорошо. А так… просто не вижу смысла работать дальше».
Иными словами, утверждения минсельхоза о том, что собственник не заявлял о ликвидации предприятия, не более чем лукавство. Это подтвердил в интервью «Номеру один» сам Дмитрий Климов.
«Скот и технику я начал продавать, так как нужно гасить долги перед банками, перед партнерами, долги по налогам и другим обязательным платежам, нужно выплатить работникам зарплату. Процесс ликвидации фактически начат, подачи заявления в налоговую о ликвидации не было, но ведь это всего лишь формальная точка в финале любого бизнеса», - говорит предприниматель.
Об уголовном деле в отношении Дмитрия Климова «Номер один» писал в публикации «Последний инвестор»
25 июля нынешнего года.
Напомним, в июне 2018 года в компанию «Тугнуй» с обыском пришли сотрудники УФСБ, изъяли документы, жесткие диски с компьютеров. И спустя месяц объяснили суть претензий – «мошенничество в особо крупном размере». Оно якобы заключалось в том, что Дмитрий Климов похитил 1,2 млн рублей за счет возмещения субсидии Минсельхоза Бурятии на приобретение техники для СП «Тугнуй». Возмещалось 50% от затрат. Следствием вменяется четыре эпизода по технике: трактору, комбайну, сенокосилке, кормораздатчику и поливным агрегаторам. По версии следствия, ООО «Кировец», которым также владеет Дмитрий Климов, продал СП «Тугнуй» эту технику, произведя наценку. Часть этой наценки оказалась просубсидирована. Владелец у двух предприятий один. Следовательно, он незаконно обогатился. Хотя на самом деле «Кировец», поставляя технику «Тугную», включил в наценку только транспортные расходы за доставку ее из других городов Сибири и НДФЛ, который Дмитрий Климов платит как предприниматель. Плюс часть этой техники пришлось доукомплектовывать в Бурятии. Прибыль в эту сделку не закладывалась изначально.
Тогда руководитель Следственного управления ФСБ дело Дмитрия Климова, подготовленное следователем для направления в суд, возвратил на дополнительное расследование. Появилась надежда, что все прояснится. Увы…
«Уголовное дело, которое возбудило республиканское управление ФСБ еще два года назад, готовится к передаче в суд. Полгода назад я был с жалобами у бизнес-обмудсмена Чингиса Матхеева, у прокурора республики Галины Ковалевой. После моей жалобы дело вернули обратно. И теперь, к концу года, снова вызвали и вручают постановление об увеличении объема обвинений, хотя так ничего и не нашли, ни одного факта подделки документов. Я и не отрицаю, что являюсь собственником и ООО « Кировец», и СПК «Тугнуй». «Кировец» - торговое предприятие, дилер многих заводов производящих технику. «Тугнуй» - только сельхозпредприятие. Почему я, как «Тугнуй», не могу купить технику у «Кировца», ведь доказано, что я продавал технику без торговой наценки, возместив только налоги и расходы, в том числе по ремонту и восстановлению техники? «Кировец» заплатил все налоги со сделки, сработав еще и себе в убыток, после их выплаты. И теперь я еще и мошенник. Два года идет следствие. Все понимают, что если бы в деле были железобетонные доказательства, то оно давно бы ушло в суд, и меня давно бы осудили. Но я знаю, что ничего не сделал противозаконного. Я даже, несмотря на то, что все юристы советовали переписать «Кировец» или «Тугнуй» на другого человека, не стал этого делать. Какая разница? Если захотят, и так будут считать, что он родственник или друг», - рассказывает Дмитрий Климов.
Очевидцы утверждают, что его выступление на Координационном совете по защите прав предпринимателей и развитию предпринимательства вызвало эффект «разорвавшейся бомбы». Глава минсельхоза республики Даба-Жалсан Чирипов слушал слова бизнесмена с каменным лицом и попытался после него взять слово. Однако Алексей Цыденов пресек эту попытку, заявив, что берет дело под личный контроль и будет изучать его, «погружаясь в тему».
Судя по всему, руководителю министерства «соврамши» такое обещание главы республики ничего хорошего не сулит. А вот как пойдет судебный процесс «ФСБ против Дмитрия Климова», предугадать сложно. Из практики известно - судебная система Бурятии в таких случаях чаще благоволит к правоохранителям, чем к предпринимателям.
Посмотрим…
Фото: Facebook. Намжил Мордвае
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