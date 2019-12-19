В Улан-Удэ капремонт в этом году прошли более 100 домов

В будущем году будут ремонтироваться свыше 140 домов



В 2019 году в Улан-Удэ капитально отремонтировали 103 дома. В перечне работ – ремонт крыш, фасадов, фундаментов, подвалов, систем электроснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения. На эти цели затрачено 242,5 млн рублей, сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

В 74 домах ремонтные работы еще продолжаются и завершатся в 2020 году.



Сейчас Фонд капремонта разрабатывает проектную документацию по 141 дому, которые будут ремонтироваться в 2020 году. Здесь произведут ремонт фасадов, отремонтируют крыши, подвалы, фундамент, инженерные системы. На это потребуется 621 млн рублей.



Капитальный ремонт домов в Улан-Удэ проводится в рамках республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы». Все мероприятия по капитальному ремонту осуществляет региональный оператор - некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта Республики Бурятия».



Сроки проведения капитального ремонта, уточнение перечня домов, видов работ, объёмов финансирования утверждаются органами местного самоуправления. С этой целью муниципалитеты осуществляют мониторинг технического состояния домов. При отборе домов в программу учитывают год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, дату последнего проведения капитального ремонта и сумму взносов на капитальный ремонт собственников жилья.



Вся информация о планировании и реализации республиканской программы капремонта, количестве начисленных и уплаченных собственниками помещений взносов размещена на официальном сайте регионального оператора – некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта РБ» (site.fondkr03.ru) в разделе «Найти свой дом в республиканской программе».



Фото: ulan-ude-info.ru

