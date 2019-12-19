Кинокадрам потребовались кадры

В Улан-Удэ учат специалистов муниципальных кинозалов Бурятии



В Бурятии возрождающаяся на местах система кинопроката вызвала необходимость подготовки кадров. Специалисты муниципальных кинозалов прошли обучение на семинаре-практикуме в Улан-Удэ. Занятия проходили в Республиканском центре народного творчества, в селе Турунтаево участники семинара посетили кинозал, сообщили в минкульте Бурятии.



Юлия Федосова, менеджер по связям с общественностью Государственного русского драматического театра им. Н. Бестужева рассказала об основных PR-инструментах в сфере культуры: работе со СМИ, ведении социальных сетей, организации специальных мероприятий, выстраивании коммуникаций с авторами, спонсорами, органами власти.



О том, как написать живой текст о событии поведал Болот Ширибазаров, журналист, писатель, драматург. Булат Цыденешеев, генеральный продюсер медиа-группы «Archi Films» рассказал о деятельности своей компании, дал слушателям множество советов по привлечению зрителей в кинозал, проведению ивент-кампаний. Практикум по созданию видео-контента провели специалисты РЦНТ Баир Цыренов и Максим Власов.



Участники семинара побывали на презентации муниципального кинозала в с. Турунтаево Прибайкальского района. Представители компании «МТД МЕДИА» из Казани – директор Ильнар Сафаров, главный инженер Виктор Рокитянский - показали курсантам современное оборудования для показа кино, рассказали об особенностях его эксплуатации.



Необходимость подготовки специалистов кинопроката вызвана тем, что в 2019 году в районах Бурятии открываются оборудованные залы для показа кино. Девять организаций из районов Бурятии и Улан-Удэ прошли экспертизу и получили средства на оборудование кинозалов. Это культурно-досуговые учреждения сел: Сосново-Озерское, Турунтаево, Бичура, Новая Брянь, Кижинга, поселка Каменск, города Северобйкальска и два Дома культуры Улан-Удэ.



Фото: minkultrb.ru





