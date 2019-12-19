В Улан-Удэ пресечена попытка кражи из автомобиля

Его владелец сам задержал злоумышленника на месте происшествия



В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего горожанина, подозреваемого в попытке кражи из авто, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Злоумышленник проник в автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома на улице Гастелло, через переднюю пассажирскую дверь, которая оказалась не заперта из-за неисправности замка. Вор собирался покинуть место происшествия с имуществом на общую стоимость более 12 тыс рублей, но был задержан владельцем машины на месте происшествия.



Как рассказал потерпевший, у него сработала звуковая автосигнализация, которая в самой машине включена на беззвучном режиме. Мужчина выглянул в окно квартиры и увидел, что в его машину проник неизвестный. Гражданин самостоятельно задержал злоумышленника и удерживал до приезда полиции.



Подозреваемый ранее неоднократно судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. Проводится расследование.



Фото: «Номер один»







