В Улан-Удэ пресечена попытка кражи из автомобиля

Его владелец сам задержал злоумышленника на месте происшествия
В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего горожанина, подозреваемого в попытке кражи из авто, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Злоумышленник проник в автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома на улице Гастелло, через переднюю пассажирскую дверь, которая оказалась не заперта из-за неисправности замка. Вор собирался покинуть место происшествия с имуществом на общую стоимость более 12 тыс рублей, но был задержан владельцем машины на месте происшествия.
Как рассказал потерпевший, у него сработала звуковая автосигнализация, которая в самой машине включена на беззвучном режиме. Мужчина выглянул в окно квартиры и увидел, что в его машину проник неизвестный. Гражданин самостоятельно задержал злоумышленника и удерживал до приезда полиции.
Подозреваемый ранее неоднократно судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. Проводится расследование.
Фото: «Номер один»
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