Жителей Бурятии просят помочь детям с тяжелыми заболеваниями

Фонд помощи детям с онкогематологическими заболеваниями призывает к участию в акции «С Добрым Новым годом!»

Реквизиты Благотворительного фонда «Пусть всегда буду Я!»:

Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими заболеваниями «Пусть всегда буду Я!» обратился к жителям Бурятии в преддверии Нового года с просьбой помочь тяжелобольным детям, приняв участие в благотворительной акции «С Добрым Новым годом!».«Благодаря вам у многих семей появится надежда на выздоровление ребенка», - говорится в обращении.Детский рак - это тяжелое и опасное, но излечимое заболевание. Уже более девяти лет республиканский благотворительный фонд «Пусть всегда буду Я!» помогает детям с онкогематологическими заболеваниями. Он был создан 8 апреля 2010 года мамами маленьких пациентов.Сегодня фонд стал опорой для многих сотен семей. За период работы благотворительной организации за счет поступлений денежных средств по реализации социальных проектов, добровольных пожертвований физических и юридических лиц, оказана помощь семьям с больными детьми на сумму 19,7 млн рублей. Эти средства спасли несколько десятков маленьких жизней.«У нас хорошо налажено взаимодействие с крупными российскими фондами, любой заболевший ребенок оперативно отправляется в Москву, Санкт-Петербург, США, Израиль, Германию для дальнейшего лечения. За последние несколько лет 342 семьям с детьми приобретены билеты для выезда на лечение за пределы республики. В Улан-Удэ на длительное лечение и ежедневные амбулаторные процедуры приезжают дети с мамами из дальних районов республики, они останавливаются в социальной квартире благотворительного фонда. Это существенно разгружает онкологический стационар и позволяет пролечить большее количество детей. Мы оказываем адресную поддержку и материальную помощь, в том числе при приобретении дорогостоящих лекарств. Помогаем семье адаптироваться к болезни и лечению, для маленьких пациентов проводим совместные утренники и праздничные мероприятия», - говорится в обращении.В преддверии Нового года фонд снова обращаемся за вашей помощью, так как болеть дети, к сожалению, не стали меньше. Благодаря ранней и качественной диагностике в республике выявление первичных случаев новообразований среди детей в последние пять лет увеличилось в два раза - с 20 детей до 41 ребенка, при этом лекарства и лечение дорожают с каждым годом.«Будьте с нами, присоединяйтесь к акции «С Добрым Новым годом!», поможем всем миром, и у детей Бурятии с онкозаболеваниями появится шанс на будущее и надежда на выздоровление!», - подчеркивают авторы обращения.