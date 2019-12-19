Жителей Бурятии просят помочь детям с тяжелыми заболеваниями

Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими заболеваниями «Пусть всегда буду Я!» обратился к жителям Бурятии в преддверии Нового года с просьбой помочь тяжелобольным детям, приняв участие в благотворительной акции «С Добрым Новым годом!».
«Благодаря вам у многих семей появится надежда на выздоровление ребенка», - говорится в обращении.
Детский рак - это тяжелое и опасное, но излечимое заболевание. Уже более девяти лет республиканский благотворительный фонд «Пусть всегда буду Я!» помогает детям с онкогематологическими заболеваниями. Он был создан 8 апреля 2010 года мамами маленьких пациентов.
Сегодня фонд стал опорой для многих сотен семей. За период работы благотворительной организации за счет поступлений денежных средств по реализации социальных проектов, добровольных пожертвований физических и юридических лиц, оказана помощь семьям с больными детьми на сумму 19,7 млн рублей. Эти средства спасли несколько десятков маленьких жизней.
«У нас хорошо налажено взаимодействие с крупными российскими фондами, любой заболевший ребенок оперативно отправляется в Москву, Санкт-Петербург, США, Израиль, Германию для дальнейшего лечения. За последние несколько лет 342 семьям с детьми приобретены билеты для выезда на лечение за пределы республики. В Улан-Удэ на длительное лечение и ежедневные амбулаторные процедуры приезжают дети с мамами из дальних районов республики, они останавливаются в социальной квартире благотворительного фонда. Это существенно разгружает онкологический стационар и позволяет пролечить большее количество детей. Мы оказываем адресную поддержку и материальную помощь, в том числе при приобретении дорогостоящих лекарств. Помогаем семье адаптироваться к болезни и лечению, для маленьких пациентов проводим совместные утренники и праздничные мероприятия», - говорится в обращении.
В преддверии Нового года фонд снова обращаемся за вашей помощью, так как болеть дети, к сожалению, не стали меньше. Благодаря ранней и качественной диагностике в республике выявление первичных случаев новообразований среди детей в последние пять лет увеличилось в два раза - с 20 детей до 41 ребенка, при этом лекарства и лечение дорожают с каждым годом.
«Будьте с нами, присоединяйтесь к акции «С Добрым Новым годом!», поможем всем миром, и у детей Бурятии с онкозаболеваниями появится шанс на будущее и надежда на выздоровление!», - подчеркивают авторы обращения.
Реквизиты Благотворительного фонда «Пусть всегда буду Я!»:
Наименование получателя платежа:
Благотворительный фонд «Пусть всегда буду Я!»
ИНН 0323831193
КПП 032301001
ОКПО 66500709
ОГРН 1100300000316
Юридический адрес: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д.1 А e-mail: zhi/.n dclyam2010@mail.ru, http://zhizn detyain.livejournal.com/
Реквизиты счета в Отделении №8601 Сбербанка России
Номер счета получателя платежа 40703810609160018734 к/счет 30101810400000000604 БИК 048142604 В назначении платежа необходимо указать:
Безвозмездные пожертвования на благотворительную деятельность
Внесение благотворительного взноса для физических лиц возможно в приложении «СбербанкОнлайн». Во вкладке «Переводы и платежи» в поисковой строке нужно набрать «Пусть всегда буду Я», откроется вкладка с реквизитами благотворительного фонда для внесения денежных средств.
Директор Благотворительного фонда «Пусть всегда буду Я!» Михайлов Василий Степанович, тел. 8-950-383-41-12
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