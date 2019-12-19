В Улан-Удэ готовят праздничную подсветку

Она будет радовать жителей и гостей столицы Бурятии с 25 декабря по 8 января



В Улан-Удэ праздничная подсветка города загорится одновременно с уличным освещением 25 декабря в 18:00. Она будет украшать столицу Бурятии по 8 января. В праздничные дни согласно графику будут работать дежурные бригады «Горсвета», сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



В предпраздничные дни сотрудники «Горсвета» трудятся в усиленном режиме. «К новогодним праздникам мы начали готовиться уже с 1 декабря: провели ревизию гирлянд, электрощитов, заземление. Сейчас я украшаю праздничной иллюминацией главную елку нашего города. Конечно, занятие ответственное. Хочется качественно сделать свою работу, чтобы все горело, сверкало и ничего не сломалось. Ребятишки даже уже сейчас довольные бегают вокруг елки, катаются на горках», - говорит электромонтер «Горсвета» Роман Сназин.



В «Горсвете» он работает больше 10 лет. В составе оперативной бригады выезжает на устранение аварий, ремонтирует светофоры.



«Все, что светится и сверкает - это наша работа. Ну, а праздник - это всегда приятно, вдвойне приятно, когда ты знаешь, что все делается для настроения людей», - добавил Роман.



Праздничная подсветка отличается от обычной иллюминации цветовым решением. Как говорят специалисты, это означает, что на фасадах зданий можно увидеть интересные переливы, яркие световые линии и прочие художественные эффекты в зависимости от установленной программы. Специальные проекторы передают картинку на объекты или какую-то территорию.



На сегодняшний день праздничная подсветка уже сделана на основных центральных улицах города: на проспекте Победы, по улицам Смолина и Бабушкина, на путепроводах. Продолжаются работы по украшению и подсветке ледового городка на площади Советов, который откроется уже завтра, 20 декабря. Кроме того, ведутся работы по подсветке площади Славы, на транспортной развязке по ул. Балтахинова – Куйбышева, по проспекту Строителей и на других улицах.



Фото: ulan-ude-info.ru

