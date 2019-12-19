В Забайкалье осуждены гангстеры «от лекарственных трав»

Преступники охотились за корнями «краснокнижной» сапожниковии растопыренной, которые ценятся в КНР



В Могойтуйском районе суд вынес приговор по уголовному делу о разбойных нападениях на пункты приема корней сапожниковии растопыренной, сообщила прокуратура Забайкальского края.

Семеро местных жителей признаны виновными в «разбое с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, совершенный в крупном размере». Суд установил, что с конца августа по 9 сентября 2018 года на территории Могойтуйского района они совершили три разбойных нападения.



В конце августа 2018 года, проникнув на территорию дома в селе Хара-Шибирь, используя пневматический пистолет в качестве оружия мужчины напали на местных жителей и похитили из контейнера для сушки и хранения корней 400 кг сухого корня «сапожниковия растопыренная» на общую сумму 560 тыс рублей.



В начале сентября 2018 года они напали для хищения корней на склад по тому же адресу, нанеся телесные повреждения двум охранникам. Обнаружив, что на складе отсутствуют корни, нападавшие скрылись с места преступления.



В ночь с 8 на 9 сентября 2018 года они совершили разбойное нападение на базу «Кит», расположенную в поселке Могойтуй, и похитили 364 кг сухих корней на общую сумму 509,6 тыс рублей. С целью подавления воли находившихся на базе лиц мужчины применяли в качестве оружия пневматический пистолет и обрез огнестрельного оружия, выражая угрозу применения опасного для жизни и здоровья насилия.



Все нападения осуществлялись в темное время суток внезапно и дерзко.



Суд назначил четверым мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Остальных суд приговорил к лишению свободы на срок от 4 до 5 лет условно. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в надзорном органе.



Добавим, что неконтролируемый хищнический сбор сапожниковии растопыренной происходит и в Бурятии. До подобных криминальных происшествий в республике дело не доходило. Однако случившееся в Забайкалье ярко иллюстрирует ценность трав Байкальского региона.



Эпидемия добычи сапожниковии растопыренной, которую часто называют солодкой и используют как лекарственное средство, в Забайкальском крае и Бурятии началась в 2018 году. Заготовители тоннами сдавали корень солодки перекупщикам, увозившим его в Китай. Из-за угрозы исчезновения растение занесли в Красную книгу регионов, и с тех пор его добыча является незаконной. У сборщиков корень закупают по цене 250 рублей за килограмм. В приграничном Забайкальске цена вырастает до 1 тыс рублей за килограмм.







Фото: fsvps.ru В Могойтуйском районе суд вынес приговор по уголовному делу о разбойных нападениях на пункты приема корней сапожниковии растопыренной, сообщила прокуратура Забайкальского края.Семеро местных жителей признаны виновными в «разбое с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, совершенный в крупном размере». Суд установил, что с конца августа по 9 сентября 2018 года на территории Могойтуйского района они совершили три разбойных нападения.В конце августа 2018 года, проникнув на территорию дома в селе Хара-Шибирь, используя пневматический пистолет в качестве оружия мужчины напали на местных жителей и похитили из контейнера для сушки и хранения корней 400 кг сухого корня «сапожниковия растопыренная» на общую сумму 560 тыс рублей.В начале сентября 2018 года они напали для хищения корней на склад по тому же адресу, нанеся телесные повреждения двум охранникам. Обнаружив, что на складе отсутствуют корни, нападавшие скрылись с места преступления.В ночь с 8 на 9 сентября 2018 года они совершили разбойное нападение на базу «Кит», расположенную в поселке Могойтуй, и похитили 364 кг сухих корней на общую сумму 509,6 тыс рублей. С целью подавления воли находившихся на базе лиц мужчины применяли в качестве оружия пневматический пистолет и обрез огнестрельного оружия, выражая угрозу применения опасного для жизни и здоровья насилия.Все нападения осуществлялись в темное время суток внезапно и дерзко.Суд назначил четверым мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Остальных суд приговорил к лишению свободы на срок от 4 до 5 лет условно. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в надзорном органе.Добавим, что неконтролируемый хищнический сбор сапожниковии растопыренной происходит и в Бурятии. До подобных криминальных происшествий в республике дело не доходило. Однако случившееся в Забайкалье ярко иллюстрирует ценность трав Байкальского региона.Эпидемия добычи сапожниковии растопыренной, которую часто называют солодкой и используют как лекарственное средство, в Забайкальском крае и Бурятии началась в 2018 году. Заготовители тоннами сдавали корень солодки перекупщикам, увозившим его в Китай. Из-за угрозы исчезновения растение занесли в Красную книгу регионов, и с тех пор его добыча является незаконной. У сборщиков корень закупают по цене 250 рублей за килограмм. В приграничном Забайкальске цена вырастает до 1 тыс рублей за килограмм. Как сообщал «Номер один» , в Бурятии пытаются организовать выращивание лекарственных трав фермерами с целью создания целой отрасли сельского хозяйства.Фото: fsvps.ru