В Забайкалье осуждены гангстеры «от лекарственных трав»

В Могойтуйском районе суд вынес приговор по уголовному делу о разбойных нападениях на пункты приема корней сапожниковии растопыренной, сообщила прокуратура Забайкальского края.
Семеро местных жителей признаны виновными в «разбое с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, совершенный в крупном размере». Суд установил, что с конца августа по 9 сентября 2018 года на территории Могойтуйского района они совершили три разбойных нападения.
В конце августа 2018 года, проникнув на территорию дома в селе Хара-Шибирь, используя пневматический пистолет в качестве оружия мужчины напали на местных жителей и похитили из контейнера для сушки и хранения корней 400 кг сухого корня «сапожниковия растопыренная» на общую сумму 560 тыс рублей.
В начале сентября 2018 года они напали для хищения корней на склад по тому же адресу, нанеся телесные повреждения двум охранникам. Обнаружив, что на складе отсутствуют корни, нападавшие скрылись с места преступления.
В ночь с 8 на 9 сентября 2018 года они совершили разбойное нападение на базу «Кит», расположенную в поселке Могойтуй, и похитили 364 кг сухих корней на общую сумму 509,6 тыс рублей. С целью подавления воли находившихся на базе лиц мужчины применяли в качестве оружия пневматический пистолет и обрез огнестрельного оружия, выражая угрозу применения опасного для жизни и здоровья насилия.
Все нападения осуществлялись в темное время суток внезапно и дерзко.
Суд назначил четверым мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Остальных суд приговорил к лишению свободы на срок от 4 до 5 лет условно. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в надзорном органе.
Добавим, что неконтролируемый хищнический сбор сапожниковии растопыренной происходит и в Бурятии. До подобных криминальных происшествий в республике дело не доходило. Однако случившееся в Забайкалье ярко иллюстрирует ценность трав Байкальского региона.
Эпидемия добычи сапожниковии растопыренной, которую часто называют солодкой и используют как лекарственное средство, в Забайкальском крае и Бурятии началась в 2018 году. Заготовители тоннами сдавали корень солодки перекупщикам, увозившим его в Китай. Из-за угрозы исчезновения растение занесли в Красную книгу регионов, и с тех пор его добыча является незаконной. У сборщиков корень закупают по цене 250 рублей за килограмм. В приграничном Забайкальске цена вырастает до 1 тыс рублей за килограмм.
Как сообщал «Номер один»
, в Бурятии пытаются организовать выращивание лекарственных трав фермерами с целью создания целой отрасли сельского хозяйства.
Фото: fsvps.ru
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