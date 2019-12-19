Эффективность бюджетной поддержки бурятского языка «почти нулевая»

Изучению языка мешает нехватка учителей, единых методик и отсутствие стимулов у детей, родителей и школ

Бюджетные средства, выделяемые на развитие бурятского языка, используются неэффективно. Об этом заявил председатель Комитета по социальной политике Игорь Марковец на заседании Совета Народного Хурала, рассмотревшего ход реализации закона «О мерах поддержки бурятского языка как государственного языка Республики Бурятия», сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



Сегодня бурятский язык изучается по двум программам: как родной язык и как государственный. По первой программе – пять уроков в неделю - его изучают только в Республиканском бурятском национальном лицее-интернате №1 и в некоторых сельских школах республики. По второй программе на бурятский язык отводится два урока в неделю, причем ее придерживается большинство школ.



За последние два года количество школьников, изучающих бурятский язык, сократилось на два процента, сообщил руководитель республиканского центра по развитию бурятского языка министерства образования Баир Балданов. Одна из причин – добровольность изучения, другая - возросшая языковая нагрузка на учеников. С этого учебного года в школьную программу введен, как обязательный, еще один иностранный язык.



Нехватка учителей бурятского языка – еще одна проблема. Потребность на сегодня составляет 150 человек. Между тем, с 2014 года в Бурятии действует программа по сохранению и развитию бурятского языка. В 2017-2019 годах на ее финансирование из республиканского бюджета было выделено более 105 млн рублей. В 2020 году предусмотрено еще 46 млн рублей.



Депутат Народного Хурала Татьяна Мантатова обратила внимание на то, что за пять лет работы программы так и не разработана единая методика преподавания. «Учебники абсолютно разные, найти методическую литературу невозможно. Уже пять лет реализуется программа, мы все это время говорили о необходимости разработки методики преподавания бурятского языка как иностранного, но существует ли она вообще? Родители отказываются от изучения. Из-за этого учителям бурятского языка не хватает нагрузки, и они вынуждены уходить из школы», - констатировала депутат.



Игорь Марковец отметил, что эффективность действия программы «практически нулевая». «Почти 150 млн рублей вложено, для учителей бурятского языка предусмотрена финансовая поддержка, но при всем при этом статистика показывает, что количество тех, кто изучает бурятский язык, не увеличивается, а даже снижается. Эффективность тогда этих средств в чем? Помимо работы с детьми, какая ведется работа с родителями? Чем вы пытались их заинтересовать? Денег-то тратим немало», - задал вопрос депутат.



Заместитель председателя Народного Хурала Цырен-Даши Доржиев предложил пересмотреть мероприятия по развитию языка, поскольку они оказались малоэффективными.



«Раз у нас охват учеников и детей в детских садах обучением бурятского языка уменьшается, значит, закон работает плохо. Сейчас разработана стратегия развития до 2030 года. К чему мы придем, к какому охвату через 10 лет? Необходимо внимательно пересмотреть все разрабатываемые мероприятия программы, чтобы они были «живые». Важна мотивация. Если ее не будет, бурятский язык так и не будут изучать», - сказал он.



Татьяна Мантатова в качестве мотивации предложила поощрять школы, которые увеличивают количество учеников, изучающих бурятский язык.



Фото: hural-buryatia.ru

