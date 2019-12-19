Горсовет разберется с «ТГК-14»

Улан-Удэ создают рабочую группу для урегулирования отношений с монополистом





На совместном заседании комитетов городского совета депутатов был утвержден состав временной рабочей группы. Её задача – разобраться с задолженностью «ТГК-14» перед городом.

В 2012 году «ТГК-14» арендовал у Улан-Удэ объекты теплоснабжения сроком на 25 лет. В год тепловики должны платить чуть больше двух миллионов рублей. После переоценки стоимости городского имущества сумма выросла, но теплоэнергетики пока уклоняются от оплаты.

В ситуации разберется рабочая группа, создать которую два месяца назад председатель Горсовета Чимит Бальжинимаев поручил профильному комитету. От городского совета в состав рабочей группы войдут три депутата - Геннадий Бадмаев, Михаил Гыргенов Михайлович и Виктор Ефремов.

Также на совместном заседании комитетов депутаты одобрили выделение средств на компенсацию проезда до места учебы учащимся двух городских образовательных учреждений. Компенсации выделят шести учащимся школы №56, проживающим в «Зените» и пяти учащимся лицея №27, проживающих по ул. Черемшинская. Председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова, выступая на заседании, отметила, что расстояние между общеобразовательной организацией и местом проживания детей составляет более трёх км, а школа и лицей не могут выделить детям автобус.

Всего в Улан-Удэ проезд до школы и обратно компенсируют 3014 учащимся из 20 школ, проживающим в отдалённых микрорайонах.

- В 2019 году в данной сфере в бюджете города предусмотрены ассигнования в размере 9,5 млн рублей. До 2020 года планируется уточнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание помощи учащимся в размере 5,4 млн. рублей. Финансирование с 1 января 2020 года по 31 мая 2020 года будет предусматриваться в бюджете отрасли образования, - сообщила Татьяна Митрофанова.

Также депутаты приняли решение о переименовании Общественного совета города в Общественную палату. Сейчас в составе Общественной палаты 20 человек, 10 из них были назначены мэром, 10 избраны членами коллегиального органа из числа представителей общественных объединений или некоммерческих организаций.

По новым правилам количество членов коллегиального органа предлагают увеличить до 21. Улан-Удэнскому городскому Совету депутатов впервые хотят предоставить право назначать 1/3 членов общественной палаты. Ещё 1/3 членов палаты будет назначать мэр и 1/3 будет избирать состав общественной палаты из числа представителей общественных объединений и иных некоммерческих организаций города.

Изменения в порядок формирования Общественной палаты вступят в силу после истечения срока полномочий действующего общественного совета города. Действующий состав сложит свои полномочия в 2021 году.

- Я думаю, что мы качество работы наших общественников улучшим. Очень много работы проходит через общественников, и назрела необходимость в их более профессиональной работе, - отметил председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев.

Все эти решения будут одобрены окончательно на сессии городского совета 25 декабря.





Фото предоставлено пресс-службой городского совета депутатов