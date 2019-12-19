У-УАЗ активно вербует кадры в ДВФУ

Завод предоставляет возможности стажировок и трудоустройства студентам Дальневосточного университета



Студенты Инженерной школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), обучающиеся по направлениям «Приборостроение», «Машиностроение», «Робототехника», а также студенты Школы естественных наук по специальности «наноэлектроника» приняли участие в программе «Дня компании» Улан-Удэнского авиационного завода.



Мероприятие прошло на площадке ДВФУ при участии Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ), сообщили в его пресс-службе. В ходе «Дня компании» студенты профильных направлений обучения узнали об особенностях работы на авиазаводе, возможности стажировок и трудоустройства, заполнили анкеты и прошли предварительное собеседование.



«Менее недели прошло с того дня, как АРЧК ДВ, У-УАЗ и ДВФУ подписали на «Днях Дальнего Востоке в Москве» соглашение о сотрудничестве в сфере развития человеческого капитала и обеспечения трудовыми ресурсами, - прокомментировал заместитель генерального директора АРЧК ДВ Гасан Гасанбалаев. – Агентство будет готовить кадры в интересах работодателя на базе крупнейшего вуза Дальнего Востока. Сегодня на «Дне компании» после презентации предприятия несколько студентов выразили желание трудоустроиться в Улан-Удэ – они прошли предварительные собеседования и заполнили анкеты. Уверены, что в скором будущем завод получит в их лице новых компетентных сотрудников, способных решать сложные производственные задачи».



Анатолий Баракин, начальник отдела кадров У-УАЗ, представил на «Дне компании» программы по привлечению персонала на предприятие. С 2016 года У-УАЗ реализует программу «Молодой специалист», разработанную для студентов технических вузов 3-4-го курсов. Для молодых специалистов завод организовывает прохождение производственной практики, оплачивает проезд в Улан-Удэ и обратно, предоставляет место в общежитии и выплачивает заработную плату.



В ходе практики студенты собирают материалы для курсовых и дипломных проектов под руководством наставников. Другим форматом работы с молодежью на заводе является проект TalentStart - программа стажировки по обучению и приобретению практических навыков на У-УАЗ, когда в течение восьми месяцев стажеры ведут работу над проектами по таким направлениям, как бережливое производство, управление проектами, управление персоналом.



Студент ДВФУ Евгений Иваненко, обучающийся по специальности «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» - один из тех, кто выразил желание трудоустроиться на авиазаводе по окончании обучения. «На презентации компании я увидел, что могу реализоваться здесь в профессиональном плане. Кроме того, меня привлекают условия, которые предлагает предприятие. Возмещение стоимости аренды жилья, компенсация затрат на переезд, высокая заработная плата – все это вызывает интерес у меня, как молодого специалиста. Поэтому да, я заинтересован», - рассказал Евгений.



Взаимодействие АРЧК ДВ, У-УАЗ и ДВФУ продолжится в следующем году. Университет обеспечит отвечающую современным требованиям подготовку и переподготовку персонала с высшим, средним профессиональным и послевузовским образованием для У-УАЗ. Завод предоставит рабочие места выпускникам ДВФУ и будет принимать студентов университета на производственную практику по программе «Молодой специалист». АРЧК ДВ окажет содействие в организации и проведении мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию студентов ДВФУ.



Фото: minvr.ru

