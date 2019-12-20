В Бурятии школьников обманули с выплатой зарплаты

Им заплатили за работу не вовремя и не в полном объеме





Обман школьников выявлен прокуратурой в Мухоршибирском районе Бурятии.

«23 школьника в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время работали по срочным трудовым договорам в восьми общеобразовательных школах района. Вопреки Трудовому кодексу, несовершеннолетним окончательный расчет выплачен с нарушением срока, не в день увольнения. Кроме того, зарплата начислялась без применения районного коэффициента», рассказали в надзорном ведомстве.Начальнику управления образования Мухоршибирского района внесено представление, которое удовлетворено, пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Всем детям произведена выплата задолженности по зарплате с учетом районного коэффициента и компенсации за задержку.Директорам школ объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.Фото: «Номер один»