Прокуратура Бурятии проверит готовящееся массовое убийство собак

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования





Прокуратура Бурятии проверит сообщение республиканских СМИ о планируемом массовом уничтожении отловленных бродячих собак , сообщили в надзорном ведомстве.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты надзорных мероприятий находятся на контроле прокуратуры республики», рассказали в надзорном ведомстве.Напомним, несколько дней назад в СМИ появились сообщения, что компания, занимающаяся отловом бродячих животных в Улан-Удэ, планирует до наступления Нового года уничтожить около пятисот собак, содержащихся у них в приюте.Местные зоозащитники забили тревогу. Они не могут перевести всех животных в какое-то другое место, так как его просто нет. Единственный выход - чтобы жители Улан-Удэ забрали «приговоренных к смерти».Фото: «Номер один»