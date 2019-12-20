В школы Бурятии поступили 30 новых автобусов

Сейчас в республике 7,5 тыс детей из более чем 400 населенных пунктов обеспечены ежедневным подвозом до школ

Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил накануне 30 школам республики ключи от новых автобусов в рамках обновления их автопарка за счет средств федерального бюджета по национальному проекту «Образование», сообщили в пресс-службе правительства республики.Машины получили 16 муниципальных образовательных учреждений и 14 государственных школ-интернатов. Общая стоимость приобретенного автотранспорта составила около 65 млн рублей.«В преддверии Нового года мы вручаем нашим школам новые автобусы. Всего в этом году в образовательные учреждения поступило 43 автобуса. Приобретены они на средства федерального бюджета в рамках поручения президента России по национальному проекту «Образование». Автобусы все современные, безопасные и адаптированы к нашему климату», - отметил Алексей Цыденов.«От имени учащихся, родителей и педагогов хочу выразить искреннюю признательность за помощь нашей школе, которая долго ждала транспорт для безопасной перевозки детей. Сегодня это проблема решена благодаря правительству республики. Мы теперь сможем возить детей на республиканские и межрегиональные олимпиады, практические конференции, фестивали, конкурсы и спортивные соревнования», - сказала Дарима Эрдынеева, директор республиканской Мариинской школы-интерната. Улан-Удэ.Новые автобусы заменят уже не соответствующий требованиям ГОСТа автотранспорт, срок эксплуатации которого превышает более 10 лет.Всего за три года в республику поступило 152 школьных автобуса: 54 школьных автобуса - на 107,9 млн рублей оплачены из республиканского и муниципальных бюджетов, 95 автобусов - в рамках федеральной программы по обновлению школьного автопарка. Еще три автобуса в 2018 году приобрело «Забайкальское горнорудное предприятие» по договоренности с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.Сейчас в республике 7,5 тыс детей из более чем 400 населенных пунктов обеспечены ежедневным подвозом до школ. Школьный автопарк образовательных учреждений региона насчитывает 267 автобусов.Фото: egov-buryatia.ru