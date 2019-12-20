Пассажиропоток аэропорта Улан-Удэ превысит 470 тыс человек

Росту популярности перелетов помогло государственное субсидирование авиабилетов



Государственное субсидирование авиабилетов поспособствовало существенному росту пассажиропотока международного аэропорта Улан-Удэ («Байкал»), сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Так, если в 2017 году общее количество пассажиров аэропорта Улан-Удэ составило 270,3 тыс человек, в 2018 году – около 376,7 тыс, то в текущем 2019 году этот показатель превысит планку в 470 тыс человек.



При этом, 19 декабря президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции подтвердил, что программа субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке будет продолжена.



«Программа субсидирования перелетов на Дальнем Востоке не будет прекращена. Вместе с этим «плоские» тарифы (т.е. фиксированные и не зависящие от времени покупки) также останутся у большинства авиаперевозчиков. Более того, эта программа расширяется не только за счет Дальнего Востока, но и других регионов. В целом же необходимо добиваться роста доходов граждан, которые у нас растут очень медленно, и снижения издержек при перевозках. Таким образом можно снижать стоимость билетов», - отметил Владимир Путин.



Вопрос авиаперевозок в Бурятии, как и на всем Дальнем Востоке, стоит очень остро. Субсидирование перелетов является одним из ключевых факторов снижения социальной значимости этой проблемы. В 2020 году в Бурятии продолжат реализовываться действующие две федеральные и одна региональная программы льготных перелетов.



Во-первых, это специальный тариф для всех категорий граждан по межрегиональным рейсам из Улан-Удэ до Иркутска, Читы, Хабаровска, Благовещенска, Красноярска и Хужира, также из Таксимо в Красноярск и Иркутск, а из Нижнеангарска в Иркутск, Бодайбо и Мама.



Помимо этого, в нашем регионе продолжается программа субсидирования авиабилетов для льготных категорий граждан по направлениям из Улан-Удэ в Москву и Новосибирск. Также, в рамках развития малой авиации в Бурятии обеспечивается субсидированный перелет до северных районов республики: Улан-Удэ – Нижнеангарск и Улан-Удэ – Таксимо.



Фото: kremlin.ru

