20.12.2019
В Бурятии карманы нерасторопных должников опустошили на 155 млн рублей

В Бурятии карманы нерасторопных должников опустошили на 155 млн рублей

Они не погасили задолженность добровольно в пятидневный срок

В Бурятии более 155 млн. рублей исполнительского сбора заплатили физические и юридические лица за несвоевременное исполнение судебных решений, сообщили в УФССП.

В установленный законом пятидневный срок добровольно погашена задолженность в рамках 152 тысяч исполнительных производств на общую сумму свыше 1,6 млрд. рублей.

«Тем самым граждане избавили себя от применения к ним принудительных мер исполнения, связанных не только с взысканием исполнительского сбора, но и со списанием денежных средств с расчетных счетов, арестом имущества, привлечением к административной и уголовной ответственности, ограничением права выезда за пределы страны», отметили в УФССП РБ.

Для того, чтобы граждане получили возможность проверить свою финансовую дисциплину перед новым годом, служба судебных приставов Бурятии сегодня проводит информационную акцию «Узнай о своих долгах». Она проходит в крупных торговых центрах и местах массового пребывания людей.

В ведомстве отмечают, что узнать о долгах очень просто, достаточно ввести регион, ФИО, дату рождения в электронном сервисе «Банк данных исполнительных производств», который функционирует на официальном сайте службы. После отправки запроса система выдает ответ.

В случае наличия задолженности по исполнительному производству можно уплатить их через представленные платежные системы или распечатать квитанцию для оплаты через почтовое отделение или банк.

Фото: «Номер один»
приставы долги
^