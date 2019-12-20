В Бурятии карманы нерасторопных должников опустошили на 155 млн рублей

Они не погасили задолженность добровольно в пятидневный срок







В Бурятии более 155 млн. рублей исполнительского сбора заплатили физические и юридические лица за несвоевременное исполнение судебных решений, сообщили в УФССП.

В установленный законом пятидневный срок добровольно погашена задолженность в рамках 152 тысяч исполнительных производств на общую сумму свыше 1,6 млрд. рублей.«Тем самым граждане избавили себя от применения к ним принудительных мер исполнения, связанных не только с взысканием исполнительского сбора, но и со списанием денежных средств с расчетных счетов, арестом имущества, привлечением к административной и уголовной ответственности, ограничением права выезда за пределы страны», отметили в УФССП РБ.Для того, чтобы граждане получили возможность проверить свою финансовую дисциплину перед новым годом, служба судебных приставов Бурятии сегодня проводит информационную акцию «Узнай о своих долгах». Она проходит в крупных торговых центрах и местах массового пребывания людей.В ведомстве отмечают, что узнать о долгах очень просто, достаточно ввести регион, ФИО, дату рождения в электронном сервисе «Банк данных исполнительных производств», который функционирует на официальном сайте службы. После отправки запроса система выдает ответ.В случае наличия задолженности по исполнительному производству можно уплатить их через представленные платежные системы или распечатать квитанцию для оплаты через почтовое отделение или банк.Фото: «Номер один»