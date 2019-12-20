Школьники Бурятии стали вторыми на математическом марафоне

Команда «Бурятия-1» получила диплом второй степени седьмого дистанционного Математического марафона для школьников по решению исследовательских задач. Он прошел в новосибирском Академгородке, сообщила пресс-служба Специализированного учебно-научного центра Новосибирского госуниверситета (СУНЦ НГУ). Марафон проводит СУНЦ НГУ, Новосибирская физматшкола), а экспертами выступают ученые Института математики им. Соболева Сибирского отделения РАН.
Марафон проходит в форме дистанционных интеллектуальных соревнований, где школьники решают задачи открытого типа. Участвовать в марафоне могут учащиеся с 4-го по 10-й класс. На этот раз для участия в марафоне зарегистрировались 157 команд из 12 регионов России. Всего над решением задач думали 650 школьников. Бурятию представляли ученики из регионального Центра по подготовке олимпиадной сборной.
Марафон прошел в два этапа. На первом этапе участники искали решения для исследовательских задач. Главное в решении – попытаться создать общую теорию, из которой решение первоначальной задачи вытекает как частный случай. Тем самым соревнование моделирует научный процесс. Второй этап марафона – «Интеллектуальная олимпиада» по решению задач исследовательского характера — проводился в формате «мозгового штурма» в режиме онлайн на сайте https://mindtrainer.ru
. Командам-участникам был предложен набор заданий, на решение давалось три дня.
Команды-победители определялись по сумме баллов за два этапа. В итоге команда «Бурятия-1» получила диплом второй степени, уступив только школьникам из лицея №130 Новосибирска.
«Ребята из Бурятии впервые присоединились к марафону год назад, сразу вышли в лидеры и заняли первое место. В этом году им удалось удержаться в призерах, несмотря на возросшую конкуренцию. Таким образом, Бурятия в очередной раз подтвердила высокий уровень подготовки ребят и квалификации тренерского состава», - отметила Лариса Дмитриева, начальник отдела дополнительного и дистанционного образования СУНЦ НГУ.
А 18 декабря состоялась итоговая конференция марафона, которая впервые прошла в дистанционном режиме. Команды, приславшие лучшие решения, выступили с докладами. Ребята и их преподаватели смогли обменяться идеями, обсудить результаты исследований и пообщаться с членами жюри. Благодаря дистанционному формату в конференции смогли поучаствовать команды из 10 регионов Сибири и Дальнего Востока. С отдельным докладом выступили и школьники из Улан-Удэ.
«Ребята остались воодушевленны после веб-конференции. Для них это первый подобный опыт, который, наверняка, пригодится в будущей учебной и профессиональной деятельности», - поделилась впечатлениями Ирина Гусева, тренер-преподаватель Центра по подготовке олимпиадной сборной Бурятии (лицей-интернат №61).
Главная цель математического марафона - создание условий для развития одаренных и талантливых школьников по направлению «Математика». Марафон впервые прошел в 2016 году и с тех пор проводится дважды в год. В октябре 2019 года марафон вошел в состав большого проекта «Математический полигон как экспериментальная площадка для внедрения инновационных образовательных подходов и практик в сфере дополнительного математического образования», получившего поддержку Фонда президентских грантов.
Фото: pixabay.com
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