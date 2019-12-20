В микрорайоне Аршан в Улан-Удэ заканчивают строить новый водовод

Депутат Дмитрий Турченюк держит объект под контролем





На улице Ковалевской подходит к концу знаковая для этих мест стройка. Скоро здесь заработают водоразборные колонки. Люди с нетерпением ждут этого события, которое не раз обсуждали.

Депутат Улан-Удэнского горсовета Дмитрий Турченюк, с выездом на место, проконтролировал ход строительства. В рабочей встрече участвовали местные жители, подрядчик, представители администрации Железнодорожного района и других вовлеченных структур.Прокладка водопровода для обеспечения граждан холодным водоснабжением ведется в рамках программы «Чистая вода». «Когда люди смогут пользоваться водоколонками? У многих есть непонимание. Должны были до 5-го декабря сделать», - прямо спросил депутат.«У нас сроки контракта – до 25-го декабря», - отметил Евгений Доржиев, представитель подрядчика СК «Олимп».«То есть продлили. Изначально контракт был до 5-го», - подчеркнул Дмитрий Турченюк положение со сроками.По контракту фирма-подрядчик взяла на себя обязательство построить насосную станцию на улице Горной и три километра трубопровода. Сумма контракта – 37 млн. рублей. Реализация проекта началась 1 июля и, как видим, заканчивается.Как выяснилось, сейчас подрядчик ожидает поступления оборудования – немецких насосов.«Оборудование долго изготавливается. Сейчас оно в Иркутске. До Иркутска по железной дорогой шло, с Иркутска перегружается на автотранспорт. Как только оно приходит, проводим пусконаладку и запускаем основной ствол «сто шестидесятого» диаметра. Будут запущены тринадцать водоразборных колонок. Они расположены по улицам согласно проекту. Вот что касается муниципального контракта», - пояснил подрядчик.«Если по колонкам вода пойдет, то мы сможем ею пользоваться?», - спросила одна из жительниц. «Конечно», - подтвердил подрядчик. Все пройдет по правилам, промывку проведут совместно с «Водоканалом», будет дезинфекция, опрессовка, проверят все стыки, колодцы…Другим вопросом встречи было подключение к водоснабжению окрестных частных домов.Подрядчик заверил, что заводка воды в дома будет проходить после январских праздников. По домам, которые подготовились, будет проведена врезка трубы (диаметр 32 мм), идущей к дому, в новый проложенный магистральный водопровод.«Оплата за врезку в основную магистраль – восемь тысяч. И потом потребители идут оформлять лицевые счета», - пояснил подрядчик.Чтобы проложить ответвление к своему дому, жители также должны были платить деньги.Как рассказали на встрече граждане, «у кого денег не было, тому не завели». «Да, мы подписывали договоры со всеми, кто оплачивал, и спокойно заводили в дом. Это ведь уже не муниципальный контракт - все зависело от людей, мы же не заставляем», - подтвердил подрядчик.«Но ведь основная часть оплатила за то, чтобы завести воду домой? Правильно?», - спросил Дмитрий Турченюк у народа. «Да», - дружно закивали окружающие.На улице Ковалевской некоторые даже брали кредит, чтобы оплатить строительство ответвления к себе.Собравшиеся обратили внимание депутата на то, что после строительства водопровода, колонок, хорошо бы привести места работ в приличный вид.«Что вы должны сделать после производства работ? Выровнять место работы?», - спросил депутат.«Восстанавливать дорогу будут? По Крамского поставили колонку, насыпали вот такой угол, - поддержал мужчина и развел руками, демонстрируя масштаб проблемы. – Сейчас ходить невозможно. Упадешь, инвалидом станешь. Также вот на Шишкина поставили, сейчас снег засыпал. А потом что?».Прокладка водопровода шла открытым методом – откапывали, закапывали экскаватором.«По Правилам благоустройства вы обязаны полностью все дороги привести в соответствующее состояние», - напомнил представитель комбината по благоустройству г. Улан-Удэ.Подрядчик возразил, что по муниципальному контракту отдельной сметы по благоустройству, восстановлению, нет – точнее, она есть лишь по повысительной насосной станции (там выполнено устройство бордюра и асфальтового покрытия).«К сожалению, по этим дорогам таких работ не было предусмотрено», - сказал подрядчик.Собравшиеся категорически не согласились с таким подходом.«Дошло до того, что лично я с полотенцем в руке бегала и гоняла вашего работника, который уши заткнул музыкой и ездил выравнивал дорогу. Мы его гоняли по улицам, чтобы он нам хоть чуть-чуть что-то сделал… Где его прижали, там сделано. А где мы не добежали, там так и осталось… Утром по темноте с детьми идешь или вечером – это просто ноги ломать», - с негодованием напомнила выступившая женщина.Как бы там ни было, но вопрос благоустройства будет под контролем. В этом граждан заверил представитель райадминистрации.«Там где будут провалы, оседание грунта, в любом случае будет контролировать. Весной, конечно, вернемся к этому вопросу», - сказал Артемий Родионов, начальник отдела по работе отдаленными микрорайонами.Участники рабочей встречи хотели получить разъяснения по поводу благоустройства от «Улан-Удэстройзаказчика». Но от этого учреждения никто не присутствовал.«Должны были сегодня приехать, но они, к сожалению, проигнорировали. Видимо, у них все хорошо. Но мы с «Улан-Удэстройзаказчиком» все равно отработаем», - пообещал Дмитрий Турченюк.Пользуясь случаем, местные жители подняли вопрос зимней подсыпки дорог. Жителей микрорайона заверили, что можно подать заявку в комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ. При этом требуется указать места, которые надо подсыпать.Фото: «Номер один»