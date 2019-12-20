Иркутск будет пить воду из Байкала

Проектный институт «Гидропроект», входящий в российский энергетический холдинг «Русгидро», стал победителем аукциона по определению подрядчика, который спроектирует водопровод и водозабор для поселков под Иркутском, а также водопровод от Байкала до Иркутска, сообщает ТАСС
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Компания предложила за выполнение работы 922,3 млн рублей при начальной цене контракта 941,1 млн рублей. Об этом говорится в материалах к аукциону на сайте госзакупок.
Всего было подано три заявки на участие в аукционе, одну комиссия признала несоответствующей требованиям. Общество с ограниченной ответственностью «Энергострой», которое конкурировало с «Гидропроектом», предложило 927 млн рублей.
Подрядчик должен будет выполнить работу к ноябрю 2023 года. Ему предстоит спроектировать водопроводы и водозаборы для поселка Листвянка - популярного туристического места на берегу Байкала, 12 поселков под Иркутском и водопровод от Листвянки до Иркутска, протяженность которого должна составить ориентировочно 61 км. Работы будут профинансированы из бюджетов региона и Иркутского района. Водопровод от Листвянки до Иркутска должен стать резервным. Сейчас город обеспечивается водой из Ершовского водозабора на Иркутском водохранилище (река Ангара).
Институт «Гидропроект» занимается проектированием гидроэнергетических и водохозяйственных сооружений. Холдинг «Русгидро» объединяет более 60 электростанций в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты.
Обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из задач национального проекта «Экология».
Фото: pixabay.com
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