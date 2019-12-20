В Улан-Удэ в кафе «Республика» нашли тараканов

Его работа приостановлена за грубые нарушения санитарного законодательства



В Улан-Удэ в результате проверки приостановлена работа кафе «Республика» ( Улан-Удэ, ул. Корабельная, дом №37, корп. 4). Здесь выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Так, на предприятии не велся производственный контроль за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, отсутствует программа производственного контроля. Организация не обеспечена достаточным количеством необходимого оборудования; имеются встречные потоки сырой и готовой продукции.



Блюда в кафе готовятся без технической документации; не контролируются условия хранения пищевых продуктов в холодильнике; нарушается порядок сбора пищевых отходов и порядок мытья кухонной посуды.



Кроме того, не проводятся мероприятия по защите объекта от синантропных членистоногих. В помещениях кафе обнаружены рыжие тараканы; отсутствуют дезинфицирующие средства, не проводится косметический ремонт в производственных помещениях.



Материалы проверки переданы в судебные органы.



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