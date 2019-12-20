Бурятскому оперному театру подарили 40 новых штатных единиц

80-летие старейшей оперы на востоке России отметили в Улан-Удэ

Бурятскому театру оперы и балета в будущем году увеличат штат на 40 единиц. Власти республики также выделили средства на обновление оборудования, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. Таков подарок к 80-летию старейшей оперы на востоке России.Накануне, 19 декабря, состоялся юбилейный концерт, посвященный 80-летию со дня основания Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Гомбо Цыдынжапова.Со знаменательной датой коллектив театра и ветеранов сцены поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов. «В этот особенный день хотелось бы от души поздравить коллектив и зрителей с 80-летним юбилеем наш театр и пожелать восторженных аплодисментов, запоминающихся спектаклей и воплощения в жизнь самых смелых творческих замыслов. Театр оперы и балета - это флагман, лидер культуры и искусства Бурятии! Самое ценное - это артисты и служители театра, которые творят искусство. От всего сердца желаю театру процветания и успехов! С юбилеем!- сказал глава региона.В день торжества были вручены государственные награды за особые заслуги, присвоены почетные звания артистам театра. Медаль ордена «Трудовая доблесть» получил солист Дамба Занданов. Звания народных артистов республики удостоены солист Баиржаб Дамбиев, концертмейстер по классу вокала Наталья Селиванова, артист балета Баярма Цыбикова, заслуженным артистом Бурятии стал артист балет Артемий Плюснин.Бурятский государственный академический театр оперы и балета имени народного артиста СССР Г. Цыдынжапова является ведущим театром Сибири и Дальнего Востока. Он прошел путь от освоения жанра музыкальной драмы к созданию национальных опер и балетов, среди которых опера «Энхэ-Булат-Батор» М. Фролова, балет «Красавица Ангара» народных артистов СССР Льва Книппера и Бау Ямпилова, которому была присуждена Государственная премия РСФСР имени Глинки. На сцене театра поставлено около 300 спектаклей отечественной, мировой классики и произведений бурятских авторов. В действующем репертуаре театра постоянно находится более 30 опер и балетов.За последние годы театр осуществил проекты с Монголией, США, Китаем, участвовал в международном фестивале балетов в Киеве на сцене национальной оперы. Успешные гастроли в КНР охватили 26 городов, среди которых: Пекин, Шанхай, Шеньян, Хайкоу, Гань-чжоу и другие. Коллектив балета представлял искусство Бурятии на престижных площадках Китая, в том числе, участвуя в международном фестивале в Даляне. В новейшее время среди больших проектов театра — Байкальский международный конкурс вокалистов; первый российско-японский Евразийский конкурс артистов балета, организованный культурным фондом Морихиро Ивата при поддержке Фонда президентских грантов; фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина; творческая лаборатория молодых хореографов и многие другие.С огромным успехом в 2007 году прошли гастроли балетной труппы на Украине, городах Днепропетровске и Донецке. О высоком профессиональном уровне спектаклей говорят оценки театроведов и отзывы зрителей. Гастроли театра последних лет проходят в соседних регионах: Алтайском крае, Томской и Иркутской областях, Забайкальском крае, Агинском Бурятском округе. С 2018 года театр расширил географию гастролей и два года подряд с успехом выступал в Хабаровске и Владивостоке.В 2016 году с большим успехом театр представил оперу «Тоска» на Новой сцене Большого театра, а в следующем году выступил с двумя постановками — балетом «Красавица Ангара» и оперой «Бал-маскарад» — на II Всероссийском фестивале Ассоциации музыкальных театров «Видеть музыку».Фото: egov-buryatia.ru