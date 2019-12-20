В Забайкалье разразился «бензиновый» кризис

Дефицит автомобильного топлива в районах края связан с задержкой цистерн на железной дороге



Автозаправочные станции «Нефтемаркет» и «Роснефть» перестали продавать топливо жителям отдалённых районов Забайкалья из-за сбоя железнодорожных поставок, сообщает официальный портал региона.



На станции Дарасун с 8 декабря стояли цистерны, предназначенные для отдаленных районов края. На АЗС с небольшими остатками топлива, его продавали только для спецтранспорта: государственным структурам и экстренным службам.



Краевое министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики провело переговоры с РЖД. Сейчас железная дорога ведет доставку топлива в приоритетном порядке. Так, 19 декабря ночью в Читу прибыли 15 цистерн от «Роснефти». Сейчас топливо распределено и отправлено по районам края.



Цистерны с топливом для районов, снабжаемых от нефтебазы в поселке Досатуе Приаргунского района, сейчас находятся в пути. До конца дня они поступят в отгрузку. Далее бензовозы развезут топливо по АЗС.



«Ажиотаж в районах Забайкальского края, где были перебои с поставками бензина, конечно, сохранится после начала продаж. К праздникам, после того, как топливо будет поступать на АЗС в достаточном количестве, ситуация будет урегулирована», - прокомментировала глава краевого минэнерго Евгения Батуева.



Напомним, компания «Нефтемаркет» 18 декабря объявила об остановке продаж топлива жителям отдаленных районов края из-за сбоя железнодорожных поставок. В районах заправляли только автомобили экстренных служб и госструктур. Во многих районах бензин продавали по талонам. Всего перебои с топливом были зафиксированы по 12 районам края.



Фото: 75.ru

