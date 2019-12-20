В парламенте Бурятии отметили 140-летие Иосифа Сталина

Награду за участие в конкурсе, посвященном вождю, вручили восьмикласснику одной из школ



«И.В.Сталин в истории нашей страны» - круглый стол на такую тему прошел в Народном Хурале Бурятии по инициативе фракции КПРФ. Мероприятие было приурочено к 140-летию со дня рождения государственного деятеля советского периода, сообщила пресс-служба республиканского парламента.



Открывая заседание «круглого стола», депутат Народного Хурала Баир Цыренов поставил задачу рассмотреть И.В.Сталина не только как государственного деятеля, но и как видного теоретика и революционера. С докладами выступили представители исторической науки Бурятии.



Поднимались такие темы: «Крестьянский вопрос в документах ВКП(б)», «И.В.Сталин: особенности взгляда на социализм», «И.В. Сталин и русская православная церковь» и другие.



Также состоялось награждение победителей конкурса, посвященного 140-летию И.В.Сталина «Память нашу не стереть с годами». Показательно, что самый младший участник конкурса – ученик 8-го класса, а самому старшему уже исполнилось 85 лет.



В работе «круглого стола» также приняли участие депутаты – члены фракции КПРФ: Егор Олзоев, Тумэн Дондоков и Анатолий Ковалев, представители науки и общественности.



Фото: hural-buryatia.ru

