В парламенте Бурятии отметили 140-летие Иосифа Сталина

Награду за участие в конкурсе, посвященном вождю, вручили восьмикласснику одной из школ
«И.В.Сталин в истории нашей страны» - круглый стол на такую тему прошел в Народном Хурале Бурятии по инициативе фракции КПРФ. Мероприятие было приурочено к 140-летию со дня рождения государственного деятеля советского периода, сообщила пресс-служба республиканского парламента.
Открывая заседание «круглого стола», депутат Народного Хурала Баир Цыренов поставил задачу рассмотреть И.В.Сталина не только как государственного деятеля, но и как видного теоретика и революционера. С докладами выступили представители исторической науки Бурятии.
Поднимались такие темы: «Крестьянский вопрос в документах ВКП(б)», «И.В.Сталин: особенности взгляда на социализм», «И.В. Сталин и русская православная церковь» и другие.
Также состоялось награждение победителей конкурса, посвященного 140-летию И.В.Сталина «Память нашу не стереть с годами». Показательно, что самый младший участник конкурса – ученик 8-го класса, а самому старшему уже исполнилось 85 лет.
В работе «круглого стола» также приняли участие депутаты – члены фракции КПРФ: Егор Олзоев, Тумэн Дондоков и Анатолий Ковалев, представители науки и общественности.
Фото: hural-buryatia.ru
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