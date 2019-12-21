Жительница Бурятии хочет покорить Мунку-Сардык на инвалидной коляске

Аюна Бербидаева не чувствует ног, но в апреле 2020 года поднимется на самую высокую гору республики

В 2015 году Аюне Бербидаевой диагностировали воспаление спинного мозга. По мнению врачей, фурункул на талии стал источником инфекции, которая попала в спинной мозг. Случай этот, достаточно редкий, изменил судьбу всей Аюниной семьи.





Диляра Батудаева, «Номер один»

Фото: Стас Кадрулев, из архива "Хан Тэнгри"



19-летняя Аюна Бербидаева передвигается на инвалидной коляске и не чувствует ног, но в апреле 2020 года собирается покорить самую высокую гору Бурятии – Мунку-СардыкЕще четыре года назад Аюна была здоровой девочкой. Видео той поры сохранило, как резво и весело она бегает по снегу, играя с собакой. О том, что произошло, рассказывает с неизменной улыбкой: «Я отдыхала в спортивном лагере на Байкале и немного простыла. Даже не купалась. Приехала домой и пролежала несколько дней с температурой. Когда захотела встать – не смогла сделать рывок, чтобы подняться. С тех пор так и не получилось».Первое время девушка не могла даже сидеть – так у нее кружилась голова. Чувствительность от ног до груди исчезла, но никто не думал, что это надолго. Первые два года было особенно тяжело. Несмотря на то, что врачи вынесли вердикт - больные с таким диагнозом на ноги не встают, семья и, прежде всего, сама Аюна считают, что случаи невероятного исцеления были, а значит, оно может случиться и с ней.- Мои родственники считают, что я привыкла к коляске и сдалась, но сейчас просто стараюсь жить дальше с тем, что у меня есть. При этом, сколько бы времени ни прошло, я иду к цели – встать на ноги, - уверенно говорит девушка и занимается дома на специальных тренажерах.В июне этого года альпинисты из горного движения «Хан Тэнгри» организовали в Улан-Удэ встречу с желающими узнать об их недавнем восхождении на гору Мунку-Сардык. Там вместе с мамой и младшим братом оказалась и Аюна Бербидаева, сказавшая альпинистам, что всегда мечтала подняться на Мунку-Сардык. И вышло так, что альпинисты приняли коллективное решение помочь мечте сбыться. В то, что она действительно станет достижимой, девушка не ожидала.– Затея выглядела абсолютно нереальной, - улыбаясь, говорит Аюна.Высота Мунку-Сардык – 3491 метр, одолеть которые Аюна и «Хан Тэнгри» собираются вместе в апреле 2020 года.- Чем выше гора, тем ближе ты к небу и понимаешь, что нет ничего невозможного для человека, - восторженно говорит 19-летняя Аюна. - Все, что захочешь, ты можешь сделать, просто приложив немного усилий. Будет тяжело, но одновременно весело и здорово. Будет холодно, немного страшно, но очень красиво. Я хочу своими силами максимально работать и готовиться. Мой верхний плечевой пояс готов ко всему – хоть на Эверест подниматься. Это будет сложно, но, я думаю, все получится.На самом деле не успели альпинисты озвучить свою идею, как у многих появились сомнения и вопросы – а стоит ли так рисковать жизнью и здоровьем девушки и зачем это надо?Маршрут, по которому Аюна должна подняться на Мунку-Сардык, относится к самой простой категории сложности - 1Б. Как правило, это горы высотой до 5000 метров над уровнем моря и альпинистов-экстремалов они не слишком интересуют. В большинстве случаев такие маршруты преодолеваются пешком. На основной части пути вообще не требуется снаряжение, так как угол подъема меньше 20°. Иногда, когда уклон повышается до 30°, требуется надеть кошки, взять в руки ледоруб, на всякий случай захватить веревку для страховки.Также могут встречаться короткие снежно-ледовые участки, где угол подъема повышается до 35°. Как правило, это тот самый маршрут, который подходит для новичков, но и там достаточно опасностей, в том числе связанных с колебанием температур и недостатком кислорода.Несмотря на это, как выяснилось, люди с ограниченными возможностями уже преодолевали этот маршрут, правда, никто это особо не афишировал. Недавно на Мунку-Сардык поднялась слепая женщина в сопровождении инструктора. Но Аюна Бербидаева может стать первой, кто покорил вершину на инвалидной коляске.Сопровождать девушку будут не только альпинисты, но и фотографы, видеооператоры, тренер-реабилитолог, врач-травматолог, сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Правда, есть скептики, которые сомневаются в благотворительных намерениях турфирмы, организующей экспедицию.- Это ширма для раскрутки туристической компании, которая на волне популярности уже набирает клиентов на Эльбрус, Мунку-Сардык и т.д., – высказался один из профессиональных альпинистов, пожелавший остаться неизвестным. – Девушка действительно мечтает о горах, но она даже не представляет, как рискует. И родители ее, к сожалению, тоже не понимают. Это разовая акция, и подготовлена она из ряда вон плохо, тренировки носят показной характер. На место проведения данной акции будут командированы спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, и именно на их плечи ляжет самая тяжелая работа по транспортировке девушки под гору. А у них реальной работы хватает. Я понимаю, что это чья-то мечта, но почему она должна осуществиться за счет сил и здоровья других людей? Думаю, общественности и соответствующим органам нужно обратить внимание на данную проблему.Действительно, сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы не будут исполнять мечты кого бы то ни было просто так. Риск обморожения ног Аюны очень велик, и, если, не дай бог, что-то случится, кто будет виноват? Девочке в 19 лет приличествует иметь мечты, но экспедиция в горы – это опасно даже на самом легком маршруте.Ринчин Гармаев, один из главных организаторов апрельской экспедиции, на вопросы «Номер один» пока согласился дать только общую информацию о проекте.- Конечно, мы понимаем, что у некоторых людей могут возникнуть вопросы: зачем вы это делаете? зачем девушка в инвалидном кресле подвергает себя такому риску? Данный проект называем мотивационным, потому что встреча и дальнейшее знакомство с Аюной и ее семьей подарили нам удивительное открытие: все ограничения только в голове. Если есть мечта и желание идти к ней, то иди, - сказал Ринчин Гармаев и уклонился от дальнейших расспросов фразой: «Мы никуда не торопимся».В Республиканской поисково-спасательной службе Тункинского района о грядущем мероприятии пока ничего не слышали.Предполагается, что большую часть пути Аюна сможет преодолеть сама. И хотя у некоторых это вызывает сомнения, на пути к мечте останавливаться как-то не хочется.И девушка, и ее родные надеются, что когда-нибудь чудо произойдет и беда отступит. Пока же Аюна занимается на тренажерах, скалодромной стенке, которая, конечно, не имеет ничего общего с реальными условиями экспедиции на Мунку-Сардык в апреле.На гору девушка будет восходить на специальной, «горной» инвалидной коляске, которая больше сани, чем коляска. Доработать конструкцию для реалий восхождения на Мунку-Сардык возьмется «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение».Мама и младший брат Аюны тоже готовятся к экспедиции, которая по плану займет пару недель. Это будет серьезное испытание для всех, которое может завершиться триумфом, а быть может, и нет. Но в любом случае станет проявлением острого желания жить. Истории о покорении инвалидами-колясочниками горных вершин уже есть, но для каждого человека путь к мечте – это своя собственная победа.