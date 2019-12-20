В Улан-Удэ общественники призывают засудить чиновников за скользкие тротуары

Прокуратура выявила «ненадлежащее состояние дорог» в столице Бурятии





Заместитель руководителя правозащитного центра ЖКХ Борис Бодиев отправил жалобу в республиканскую прокуратуру на то, что улицы и дороги города находятся в ненадлежащем состоянии. Проверить информацию, указанную в обращении, в прокуратуре поручили надзорным ведомствам всех трех районов города. От прокуратуры Советского района ответ уже получен.

«В ходе проверки, проведенной совместно с сотрудниками ГИБДД, установлено наличие зимней скользкости в виде снежного наката и уплотнение снега на дорогах и тротуарах. В суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию Улан-Удэ обязанности по ликвидации вышеуказанных нарушений», - написано в ответе прокуратуры на жалобу общественника.Правозащитник советует и другим гражданам также обращаться с жалобами на плохую уборку дорог в прокуратуру, указывая в обращениях конкретно свои проблемные улицы.- Есть крупный муниципальный контракт, заключенный с комитетом городского хозяйства. Огромные деньги заложены на уборку улиц, которые должны содержать в нормативном состоянии. То есть, в соответствии с нормами ГОСТа, снег нужно либо убирать, либо (если снег уплотненный, высотой больше 6 см), посыпать песком. Таким образом, если вы видите, что ни того, ни другого нет, можете смело обращаться с жалобами в надзорные органы, - призывает Борис Бодиев.По словам юриста, его борьба за безопасные и очищенные от снега улицы и дороги началась еще несколько лет назад. С того момента, как его мать, поскользнувшись на скользком тротуаре, упала и сломала руку.- В течение нескольких лет мы зимой выходили в рейды, обращались в прокуратуру с жалобами на ненадлежащую уборку дорог и тротуаров. Одно время получали отписки, либо прокуратура выносила предписание и обращалась в суд только ближе к весне, когда большая часть снега уже пропадала сама собой. Поэтому в этом году я обратился в прокуратуру заранее, еще в ноябре. Когда, как обычно, выпал первый снег, но его никто не счищал, пешеходных переходов было не видно, пандусы также не очищались, тротуары скользкие. Сейчас мы успеваем по срокам, и уборку по решению суда успеют провести в зимнее время, - подытоживает Борис Бодиев.Фото: «Номер один»