«Группа Илим» должна выплатить 13 млн рублей компенсации ущерба

Обращение «Группы Илим» в Конституционный Суд России не освободило компанию от необходимости уплатить ущерб, причиненный животному миру в размере свыше 13 млн рублей, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Проверка, проведенная Усть-Илимской межрайонной природоохранной прокуратурой, установила, что «Группа Илим» в 2016-2017 годах на основании договоров аренды лесных участков произведена рубка лесных насаждений на площади около 30 тыс гектаров. Территория, на которой велась заготовка древесины, является охотничьими угодьями, средой обитания животного мира.
Несмотря на то, что вырубка леса велась законно – это не исключило причинение вреда компонентам окружающей среды. Так, лесозаготовительная деятельность неизбежно влечет миграцию зверей и птиц, снижение их численности и продуктивности популяции на соответствующей территории.
Согласно расчету, проведенному специалистами министерства лесного комплекса Иркутской области, ущерб от деятельности компании за два года превысил 13 млн рублей.
С целью понуждения к возмещению причиненного вреда прокуратурой в адрес генерального директора предприятия внесено представление. Однако законные требования прокурора исполнены не были.
Акционерное общество, полагая несправедливой норму закона, предписывающую необходимость оплаты вреда, причиняемого объектам животного мира при вырубках леса, обратилось в Конституционный суд РФ с жалобой. Однако он отклонил доводы юридического лица. В определении суд указал, что затраты, которые несет лесозаготовитель в связи с проведением лесовосстановления на местах рубок, относятся к условиям получения разрешения на заготовку древесины и не освобождают от необходимости возмещения ущерба, причиненного животному миру.
Учитывая отказ компании осуществить возмещение вреда в добровольном порядке, природоохранный прокурор принял меры судебного понуждения.
Решением Усть-Илимского городского суда, требования прокурора удовлетворены в полном объеме с АО «Группа «Илим» взыскана сумма ущерба в заявленном размере.
Судебный акт не вступил законную силу, отметили в надзорном органе.
Компания, владельцы которой включены в список Forbes, не первый раз попадает в поле зрения природоохранной прокуратуры. Ранее она выяснила
, что министерство лесного комплекса Иркутской области незаконно предоставляло в аренду для заготовки древесины леса, расположенные в границах государственного природного заказника «Эдучанский». Как выявила проверка Усть-Илимской межрайонной природоохранной прокуратуры, в 2008 году министерство (ранее агентство) заключило с акционерным обществом «Группа Илим» договор аренды почти 500 тыс гектаров лесных участков сроком на 49 лет в целях реализации приоритетного инвестиционного проекта.
В нарушение требований законодательства часть лесных участков, переданных в аренду для заготовки древесины, расположены в границах государственного природного заказника «Эдучанский». Площадь переданных по заготовку древесины лесных участков заказника превысила 45 тыс гектаров. В 2017 году акционерное общество приступило к рубке защитных лесов. Вместе с тем, эти лесные участки с 1981 года являются особо охраняемой природной территорией, созданы в целях сохранения уникальных природных образований, объектов растительного и животного мира.
Кроме того, как сообщал «Номер один»
, «Группе Илим» был назначен штраф в размере 200 тыс рублей за то, что предприятие без разрешительной документации вело строительные работы на площади более 2 гектаров в границах водоохранной зоны и акватории Богучанского водохранилища, оказывая негативное воздействие на водные биологические ресурсы.
«Группа Илим»
- один из мировых лидеров по производству целлюлозно- бумажной продукции. На комбинатах компании выпускается 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% российской бумаги. Общий годовой объем производства целлюлозно-бумажной продукции компании превышает 3,4 млн тонн, она экспортируется в 70 стран. Владелец «Илима» — швейцарская компания Ilim Holding, равными долями которой владеют, с одной стороны, американская International Paper и, с другой, российские акционеры (в том числе председатель совета директоров группы Захар Смушкин, члены совета директоров Борис Зингаревич и Михаил Зингаревич, Леонид Ерухимович). Весной нынешнего года американский журнал Forbes («Форбс») опубликовал очередной, 33-й ежегодный список богатейших миллиардеров мира. В него включены пять новичков из России. Среди них оказались председатель совета директоров «Группы Илим» Захар Смушкин (1 млрд долларов) и член совета директоров этой же группы Борис Зингаревич (1 млрд долларов).
Фото: «Номер один»
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