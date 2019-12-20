В Бурятии по просьбе женщин запретят продажу снюсов

Проект указа уже размещен на сайте министерства здравоохранения Бурятии для внесения предложений до 24 декабря 2019 года



Оптовую и розничную продажу сосательных и жевательных смесей (снюсов), содержащих никотин или его производные, а также любой аналогичной по воздействию на организм продукции запретят в Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Поручение разработать соответствующий указ дал региональному минздраву глава республики Алексей Цыденов. Об этом стало известно сегодня на заседании консультативного совета женщин. На нем присутствовали преподаватели, которые высказали свою обеспокоенность употреблением подростками так называемого бездымного табака.



В настоящее время среди детей и подростков активно распространяются пакетики, жвачки, конфетки или пастилки без табака, но пропитанные никотином, неофициально их называют снюсами. Популярность этих и других бестабачных смесей, содержащих серьезные дозы никотина, среди школьников и подростков растет благодаря привлекательной упаковке и удобству использования - его употребление почти незаметно для окружающих. Снюсы продаются на переменах возле школ и в других местах.



«Врачи-наркологи предупреждают об опасности смесей, содержащих никотин, особенно для здоровья детей и подростков. Употребление снюсов дает сильный токсический эффект и приводит к довольно серьезным интоксикационным расстройствам, происходит интоксикационное поражение практически всех внутренних органов, в первую очередь - сердечно-сосудистой системы и расстройства метаболизма. В существующих расфасовках снюсов содержится в 50 и более раз больше никотина, чем в одной сигарете», - отмечается в проекте пояснительной записки к указу.



При этом действующим законодательством не установлен запрет на оптовую и розничную торговлю любых сосательных и жевательных смесей (снюсов), содержащих никотин или его производные, а также любой аналогичной по своему воздействию на человеческий организм продукцией.



Проект указа размещен на сайте министерства здравоохранения Бурятии для рассмотрения и внесения предложений до 24 декабря 2019 года.



Фото: egov-buryatia.ru

