Жители Закаменска жалуются на трудности с отправкой передач заключенным

Они не могут оперативно передать родственникам вещи первой необходимости



Жительница Закаменска Светлана в течение недели не может передать мужу, который содержится в ИВС, еду и необходимые вещи. Дело в том, что перед тем как идти в ИВС, нужно подписать заявление у начальника отдела полиции. По словам Татьяны, застать его на месте - большая проблема.



- Мы приходим в полицию как положено, в указные им дни – понедельник, среду, пятницу. Нам говорят, то он на совещании, то на планерке, то на выезде. А нам-то как быть? В понедельник был суд, в среду дочь хотела передать отцу еду и вещи, но подписать заявление не смогла, не застала начальника на месте. В пятницу также мы промучились. Подпись получили, но слишком поздно, в ИВС принимают передачи до шести вечера и мы опоздали. Теперь только в понедельник, - сетует Светлана.



Адвокат Виктор Лапердин считает, что права людей нарушаются.



- Люди приходят в отдел полиции, чтобы подписать заявление о передаче, с 2 до 6 часов там сидят, ждут руководителя. Я обращался в прокуратуру с этим вопросом: почему нет какого-то человека, который был бы не так занят и также мог бы подписывать эти заявления. Но мне ответили, что принимать такие решения может только руководитель. Якобы все происходит по закону. Но я считаю, что права лиц, которые не могут оперативно передать в ИВС вещи первой необходимости нарушаются, а всем на это наплевать, - возмущается адвокат.



Однако в МВД по Бурятии уверяют, что прием посылок и передач в Закаменске происходит строго по регламенту.



- Деятельность изоляторов временного содержания при территориальных органах МВД России, подчиненных МВД по Республике Бурятия, регламентирована соотвествующим Приказом МВД России. Прием посылок и передач, адресованных подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в ИВС, осуществляется еженедельно в понедельник, среду и пятницу с 14.00 до 18.00.



Кроме того, отметим, что районной прокуратурой проводятся ежедневные проверки мест принудительного содержания граждан с целью контроля за соблюдением прав граждан. Нарушений в деятельности изолятора временного содержания ОМВД России по Закаменскому району надзорными органами не выявлено, - сообщили «Номер один» в пресс-службе МВД по Бурятии.





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