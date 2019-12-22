В Улан-Удэ сотни горожан остались без холодной воды на 10 часов

Виной тому стал подрядчик, который при проведении земляных работ повредил трубу



В субботу, 21 декабря, в 17:00 подрядная организация, проводившая земляные работы в районе ул. Сахьяновой, повредила водовод, питавший ближайшие дома холодной водой.



"Из-за этого аварийно прекратили подачу холодного водоснабжения потребителям среднеэтажных жилых домов ул. Трубачеева, 69, 71, Лебедева, 11а, 13а, Приречная, 3, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в", - сообщается в оперативной сводке по городу Улан-Удэ.



22 декабря в 03:10 провели замену поврежденного участка стальной трубы, и возобновили подачу водоснабжения всем потребителям по нормальной схеме. Подвоз воды был организован.



Время отключения составило 10 часов 10 минут.



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В субботу, 21 декабря, в 17:00 подрядная организация, проводившая земляные работы в районе ул. Сахьяновой, повредила водовод, питавший ближайшие дома холодной водой."Из-за этого аварийно прекратили подачу холодного водоснабжения потребителям среднеэтажных жилых домов ул. Трубачеева, 69, 71, Лебедева, 11а, 13а, Приречная, 3, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в", - сообщается в оперативной сводке по городу Улан-Удэ.22 декабря в 03:10 провели замену поврежденного участка стальной трубы, и возобновили подачу водоснабжения всем потребителям по нормальной схеме. Подвоз воды был организован.Время отключения составило 10 часов 10 минут.Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/