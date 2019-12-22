В Бурятии открыли монумент и выставку, посвященные памяти маршала Рокоссовского

Общая высота памятника с постаментом составляет более 7,5 метров

21 декабря в день 123-летия со дня рождения великого полководца в городе Улан-Удэ у мемориала Победы торжественно открыли памятник маршалу Советского Союза - Константину Константиновичу Рокоссовскому.В церемонии открытия памятника приняли участие создатель памятника Вячеслав Бухаев, глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, представитель Российского военного исторического общества Виталий Мартынюк.Место и проект памятника выбраны в ходе народных голосований. Жители Бурятии выбирали из 10 проектов памятника. На постамент установлена бронзовая композиция скульптора Матвея Макушкина и архитектора Вячеслава Бухаева. Общая высота памятника с постаментом составляет более 7,5 метров.Открытие памятника украсило выступление Военного духового оркестра Улан-Удэ и солистов ансамбля 36 общевойсковой армии «Селенга».В этот же день в Музее истории Бурятии была открыта выставка «Герой Отечества», посвященная Константину Рокоссовскому.На шести информационных стендах посетители могут ознакомиться с военной карьерой маршала, а также с документами, фотографиями, оружием, военной формой (буденовкой, шинелью), монгольским дэгэлом, подаренным Рокоссовскому семьей Цеденбала во время его визита в МНР в 1960-е годы. Также можно увидеть восстановленную копию знамени, которым Буркавдивизион был награжден за боевые действия на КВЖД в ноябре 1929 года, и многое другое, например, личные вещи К.К. Рокоссовского.Открывая выставку, глава Бурятии отметил, что открытие памятника и выставки, посвященной маршалу приурочено к 123-летней годовщине со дня рождения великого полководца.- Здесь собраны те немногие материалы, которые у нас есть. И всё время пока будет работать эта выставка жители Улан-Удэ и гости города смогут ещё раз прикоснуться к истории и отдать память нашему земляку и нашему герою. Приглашаю всех посетить выставку и ещё раз прикоснуться к подвигу и достойной жизни Константина Константиновича Рокоссовского, - резюмировал Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии