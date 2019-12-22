В Улан-Удэ в одиннадцатый раз прошла инклюзивная эстафета

Мероприятие было приурочено к Международному Паралимпийскому дню

20 декабря в одиннадцатый раз в Физкультурно-спортивном комплексе прошла детская инклюзивная эстафета в рамках традиционного культурно-спортивного фестиваля инвалидов «Преодоление». Эстафету организовал и провел фонд инвалидов-колясочников «Общество без барьеров». Мероприятие приурочено к Международному Паралимпийскому дню и к Международному дню инвалидов.Инклюзивная эстафета объединила учеников трех районов Улан-Удэ из базовых школ, применяющих инклюзивные подходы. Участие в ней приняли ученики школ № 4 и № 18, а также команда от партнеров фонда - общественной организации родителей детей с инвалидностью «Найдал». Три команды по восемь человек, где были представлены дети разного возраста, с разными физическими возможностями.- Эстафету мы придумали еще в 2008 году, когда впервые общеобразовательная школа №4 начала применять инклюзивные практики и первые дети с особыми образовательными особенностями пришли в школу. Мы пытались через различные мероприятия объединить детей и создать дружественную атмосферу, - говорит председатель РОФ «Общество без барьеров» Галина Горбатых.Эстафету подготовил и провел преподаватель физкультуры средней школы № 4 Сергей Назаров.- Это человек, умеющий найти не только подходы к каждому ребенку, по и теплые слова поддержки и даже вдохновения. Дарящий свою любовь и улыбку каждому ребенку. Даже название команд, он придумал назначать через мешки с сюрпризами, где лежали: веник, чайник и валенок, - рассказывают организаторы.По итогам эстафеты первое место заняла команда Октябрьского района, второе место – Железнодорожного района и третье место – Советского района. Каждому участнику был вручен диплом и медаль, подарочная карта на посещение различных развлечений в Peoples Park и сладкий подарок, который предоставила группа компаний «Титан».Фото: РОФ "Общество без барьеров"