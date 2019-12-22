Адвокаты якутского шамана Александра Габышева обжалуют его задержание в ЕСПЧ

Жалобу подадут по факту задержания Габышева по статье о неповиновении полицейским



Адвокаты якутского шамана Александра Габышева, который несколько раз отправлялся в Москву "изгонять Путина", намерены обжаловать его задержание в Европейском суде по правам человека. Согласно правилам, защита сейчас занимается этим в российских судах, поскольку для подачи жалобы в ЕСПЧ необходимо пройти все уровни обжалования внутри страны.



Координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников сообщил корреспонденту



Прянишников отметил, что обвинения шаману по-прежнему не предъявлены, но, несмотря на отсутствие подписки о невыезде, возобновлять поход в третий раз он пока не намерен.



10 декабря в Якутии шамана Александра Габышева, который вновь шел в Москву для "изгнания Путина", на трассе задержала полиция. Таким образом, по словам Прянишникова, сотрудники МВД решили принудительно доставить его к следователю. При этом, по словам адвоката Ольги Тимофеевой, что ранее выданная её подзащитному подписка о невыезде истекла еще в середине октября, а поскольку обвинений шаману не предъявили, то никаких законных оснований для выбора ему меры пресечения не было. По делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности Габышев по-прежнему проходит подозреваемым.



Ранее защита якутского шамана, шедшего в Москву "изгонять Путина", заявила о том, что в отношении него было возбуждено новое уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По словам Алексея Прянишникова, эту информацию адвокату Габышева неофициально сообщил представитель Следственного комитета. В пресс-службе ведомства возбуждение нового дела отрицают.







Фото: youtube.com

Адвокаты якутского шамана Александра Габышева, который несколько раз отправлялся в Москву "изгонять Путина", намерены обжаловать его задержание в Европейском суде по правам человека. Согласно правилам, защита сейчас занимается этим в российских судах, поскольку для подачи жалобы в ЕСПЧ необходимо пройти все уровни обжалования внутри страны.Координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников сообщил корреспонденту Сибирь.Реалии , что жалобу в Европейский суд адвокаты будут подавать именно по факту задержания Габышева по статье о неповиновении сотрудникам полиции. Собеседник издания считает, что действия представителей МВД были незаконными.Прянишников отметил, что обвинения шаману по-прежнему не предъявлены, но, несмотря на отсутствие подписки о невыезде, возобновлять поход в третий раз он пока не намерен.10 декабря в Якутии шамана Александра Габышева, который вновь шел в Москву для "изгнания Путина", на трассе задержала полиция. Таким образом, по словам Прянишникова, сотрудники МВД решили принудительно доставить его к следователю. При этом, по словам адвоката Ольги Тимофеевой, что ранее выданная её подзащитному подписка о невыезде истекла еще в середине октября, а поскольку обвинений шаману не предъявили, то никаких законных оснований для выбора ему меры пресечения не было. По делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности Габышев по-прежнему проходит подозреваемым.Ранее защита якутского шамана, шедшего в Москву "изгонять Путина", заявила о том, что в отношении него было возбуждено новое уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По словам Алексея Прянишникова, эту информацию адвокату Габышева неофициально сообщил представитель Следственного комитета. В пресс-службе ведомства возбуждение нового дела отрицают. Напомним , Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым. Отряд шамана объявил о прекращении похода после того, как, по словам сторонников Габышева, им угрожали в полиции обвинениями в терроризме. По официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев. В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.Фото: youtube.com