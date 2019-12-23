В Бурятии за оскорбление полицейского осужден житель Омска

Он приговорен к 120 часам обязательных работ с учетом раскаяния и признания вины



К наказанию в виде обязательных работ сроком 120 часов приговорен в Бурятии житель Омской области. Он признан виновным в «публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей», сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Установлено, что осужденный в вагоне пассажирского поезда Нерюнгри – Москва, следовавшего по перегону Нижнеангарск – Северобайкальск, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии проводника вагона и пассажиров в неприличной форме, в том числе с использованием нецензурных выражений, оскорбил сотрудника полиции, который пытался пресечь его противоправное поведение.



При вынесении обвинительного приговора суд принял во внимание наличие смягчающих обстоятельств, полное раскаяние в содеянном и признание вины, отметили в прокуратуре.



Фото: «Номер один»

