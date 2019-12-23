В автотранспортном техникуме нарушали права сирот

У студентов в общежитии не было постельного белья и нормального освещения





Прокуратура Бурятии выявила нарушения прав детей-сирот, обучающихся в Иволгинском филиале Бурятского республиканского техникума автомобильного транспорта.

«Один из выпускников филиала по окончании учебного заведения не обеспечен бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием, ему не выплачено единовременное денежное пособие. Выявлено необеспечение детей-сирот бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте. В нарушение санитарных норм у студентов не было необходимого комплекта постельного белья. Освещение в помещениях общежития не соответствовало гигиеническим требованиям», рассказали в надзорном ведомстве.Директору Бурятского республиканского техникума автомобильного транспорта внесено представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Сироте выплачена денежная компенсация за приобретенные принадлежности и единовременное пособие на общую сумму 36 тыс. рублей. Устранение остальных нарушений находится на контроле прокуратуры района.Руководитель филиала техникума привлечен к административной ответственности и оштрафован на 3 тысячи рублей.Фото: «Номер один»