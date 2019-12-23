Глава СК поставил на контроль уголовное дело о МЖК в Улан-Удэ

Пять лет участники республиканской программы «Молодежный жилищный комплекс» не могут получить свои квартиры



Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ряд доследственных проверок и уголовных дел, обсуждавшихся в СМИ. Среди них - уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении председателя регионального отделения одной из общероссийских общественных организаций, которая оказывала помощь молодым семьям и молодым специалистам в приобретении жилья с помощью участия в федеральных и региональных программах, сообщил сайт СКР.







Как сообщало Следственное управление СКР по Бурятии, используя свое положение, несколько лет назад обвиняемый вступил в сговор с директором ряда строительных компаний и получил от него через подставное лицо квартиру в строящемся доме стоимостью 2 млн рублей. Взамен председатель организации в силу своих полномочий обеспечил участие застройщика в выгодных для него программах, финансируемых государством и направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.



После этого молодым семьям и молодым специалистам, обращавшимся в общественную организацию за помощью, предлагалось заключить на определенных льготных условиях договоры участия в долевом строительстве именно с этим застройщиком. Однако, заплатив ему деньги, многие граждане в дальнейшем не дождались своих квартир, так как застройщик не выполнил все обязательства и не завершил строительство жилого комплекса.



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Более того, недавно один из банков, предоставивших ипотечные кредиты молодым семьям на покупку квартиры в новостройке на ул. Столичная, 1, потребовал у заемщиков оплаты неустойки... в связи с отсутствием ввода жилья в эксплуатацию,



Всего в Бурятии 18 застройщиков ведут строительство 37 объектов с привлечением денежных средств 4362 дольщиков При этом количество обманутых дольщиков возросло сейчас с 786 до 1338. В числе застройщиков, чьи объекты в Бурятии признаны проблемными, компании «Партнер-Строй-Инвест», ЖСК «Крылова-2», «Домстройкомплект», «Бизнес-Инвест», «Сити-Строй», «Промгранжданстрой», «Регионжилстрой», «ПСК «Тамир», «Универсал», «Шэнэсэн», «Монолит». Сейчас количество участников долевого строительства снизилось - был сдан 20-этажный жилой комплекс «Флагман» на 133 квартиры по улице Борсоева.



Фото: СК России





Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ряд доследственных проверок и уголовных дел, обсуждавшихся в СМИ. Среди них - уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении председателя регионального отделения одной из общероссийских общественных организаций, которая оказывала помощь молодым семьям и молодым специалистам в приобретении жилья с помощью участия в федеральных и региональных программах, сообщил сайт СКР. Напомним , в мае этого года в Улан-Удэ было возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего лидера регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз эмжековцев России» (Союз МЖК России) по Республике Бурятия Евгения Саттарова. Он обвиняется в «незаконном получении лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, имущества в особо крупном размере за совершение действий в интересах дающего».Как сообщало Следственное управление СКР по Бурятии, используя свое положение, несколько лет назад обвиняемый вступил в сговор с директором ряда строительных компаний и получил от него через подставное лицо квартиру в строящемся доме стоимостью 2 млн рублей. Взамен председатель организации в силу своих полномочий обеспечил участие застройщика в выгодных для него программах, финансируемых государством и направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.После этого молодым семьям и молодым специалистам, обращавшимся в общественную организацию за помощью, предлагалось заключить на определенных льготных условиях договоры участия в долевом строительстве именно с этим застройщиком. Однако, заплатив ему деньги, многие граждане в дальнейшем не дождались своих квартир, так как застройщик не выполнил все обязательства и не завершил строительство жилого комплекса. итоге уже пять лет участники республиканской программы «Молодежный жилищный комплекс» не могут получить свои квартиры. Их дом, который должен был появиться в поселке Восточный, замер на уровне фундамента.Более того, недавно один из банков, предоставивших ипотечные кредиты молодым семьям на покупку квартиры в новостройке на ул. Столичная, 1, потребовал у заемщиков оплаты неустойки... в связи с отсутствием ввода жилья в эксплуатацию, рассказывал «Номер один» Всего в Бурятии 18 застройщиков ведут строительство 37 объектов с привлечением денежных средств 4362 дольщиков При этом количество обманутых дольщиков возросло сейчас с 786 до 1338. В числе застройщиков, чьи объекты в Бурятии признаны проблемными, компании «Партнер-Строй-Инвест», ЖСК «Крылова-2», «Домстройкомплект», «Бизнес-Инвест», «Сити-Строй», «Промгранжданстрой», «Регионжилстрой», «ПСК «Тамир», «Универсал», «Шэнэсэн», «Монолит». Сейчас количество участников долевого строительства снизилось - был сдан 20-этажный жилой комплекс «Флагман» на 133 квартиры по улице Борсоева.Фото: СК России