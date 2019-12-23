Козью тропу контрабанды мяса пресекли в Бурятии

Водитель рефрижератора вместе с легальной бараниной вез в Корею 100 туш коз
В Бурятии инспекторы Россельхознадзора пресекли незаконный транзит через Россию 100 туш коз в грузовике, следовавшем из Монголии, сообщили в региональном управление надзорного ведомства.
Гражданин России перевозил в Корею 1000 туш баранов с ветеринарными документами. Однако в ходе досмотра груза государственным инспектором Наушкинского отделения Россельхознадзора выявлено, что помимо легального груза водитель рефрижератора пытался перевезти 100 туш коз без ветеринарно-сопроводительных документов.
В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ (перевозка сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов). Козье мясо возвращено обратно в Монголию.
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