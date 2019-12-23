23.12.2019
Главным вызовом, стоящим перед ТОР «Бурятия», является ее расширение

Главным вызовом, стоящим перед ТОР «Бурятия», является ее расширение

Вектор развития ТОР «Бурятия» обсудили на первом заседании ее наблюдательного совета

Утверждение плана перспективного развития ТОР «Бурятия» является одной из важнейших задач.  Об этом заявил в Улан-Удэ первый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев на первом заседании Наблюдательного совета территории опережающего развития «Бурятия», прошедшем под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова. В заседании приняли участие представители органов власти республики, Бурятской таможни, а также действующих резидентов и потенциальных инвесторов ТОР «Бурятия».

«Для нас очень важно развитие инвестиционного потенциала ТОР «Бурятия» и мы заинтересованы в приходе в регион надежных инвесторов, готовых строить новые современные предприятия, создавать рабочие места, платить налоги и соблюдать законодательство. В плане перспективного развития, разработку которого обеспечивает наша управляющая компания, определены основные направления отраслевой специализации и этапы развития данной территорий. Мы учитываем экономико-географические конкурентные преимущества региона, основные стратегические направления по продвижению ТОР и формируем перечни потенциальных бизнес-проектов», - сказал генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев.

Глава Бурятии отметил, что после вхождения региона в состав Дальневосточного федерального округа появилось много новых возможностей, как в сфере развития экономики, так и в социальной. «Механизмы ТОР являются на сегодня одними из самых наиболее востребованных, наиболее интересующих наших предпринимателей», - подчеркнул Алексей Цыденов.

Подробно о ходе реализации проектов резидентов и планах по развитию инвестиционных площадок рассказал директор ООО «УК ТОР «Бурятия», ответственный секретарь Наблюдательного совета: «Основным вызовом перед управляющей компанией, является расширение ТОР «Бурятия» путем включения комплексных площадок с якорными инвестиционными проектами. Эту работу нужно провести в тесной координации с региональными и местными властями», - подчеркнул Тимур Будаев.

Доклад директора управляющей компании (дочернего общества АО «КРДВ») дополнили отчеты действующих резидентов – представителей компаний «ТЛТ Наушки» и «Ноябрьскпродсервис». В завершение заседания руководитель проектов АНО «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Булат Урбазаев рассказал о планах привлечения инвестиций в ТОР «Бурятия» на 2020 год, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока.

Фото: minvr.ru
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