В Бурятии выделили 3 млн рублей на поиски «золота Колчака»

Фильм «Золото империи» должен увидеть свет к 100-летию истории самого крупного клада России

Картине Юрия Ботоева «Золото империи» будет выделено 3 млн рублей на доработку фильма. В конкурсе на субсидию министерства культуры республики также приняли участие: кинокомпания AsiaFilms в лице Артема Бурлова, который представил «Байкальские каникулы-3» и кинокомпания «Истоки» с фильмом Баира Уладаева «Зуhалан» («Летнее стойбище»), сообщила пресс-служба минкультуры Бурятии.Экспертную комиссию представили: член Союза кинематографистов России, председатель оргкомитета питчинга дебютантов, организатор совместного питчинга ВГИК и кинокомпании «Всемирные русские студии» (RWS), ведущий продюсер кинокомпании «Амедиа» Олег Богатов, архитектор и скульптор, народный художник Бурятии, академик Российской академии художеств Вячеслав Бухаев и журналистка телекомпании «Ариг Ус» Ирина Эрмиль.Критерии, по которым эксперты оценивали фильмы, опирались на несколько пунктов: были ли фильмы конкурсантов популярны ранее (в соответствии с информацией ЕАИС – единой автоматизированной информационной системы), имеет ли съемочная группа специалистов с профильным образованием. Экспертов также интересовало насколько картина актуальна и велика ли художественная ценность проекта, насколько сюжет оригинален и есть ли у фильма прокатный потенциал.«Все проекты сильные, но, к сожалению, победитель должен быть один. Мы единогласно решили, что наиболее подготовленным и достойным субсидии является фильм «Золото империи». Средства помогут завершить фильм, и конечно, повысят качество ленты, позволят ей выйти в широкий прокат, чтобы фильм увидели по всей стране. С другой стороны, нам важно, что в фильме учтена специфика республики. Фильм интересен еще и тем, что должен вызвать интерес к истории республики, да и к тому месту, где происходят события в фильме. В первую очередь мы руководствовались степенью проработки. В фильме многое совпало . Были и другие критерии, связанные с технологией создания», - рассказал Олег Богатов, эксперт по сценарному делу.«Фильм Юрия Ботоева мне показался наиболее интересным, так скажем, смотрибельным. Я думаю, что на этот фильм люди пойдут, так как тема интересная. Тема фильма «Золото империи» схожа с фильмом Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Я не большой эксперт в кино, но проголосовал за то, что вызовет интерес и понравится зрителям, т.к. и мне фильм интересен. Есть такие картины, которые задевают каждого, я думаю, что «Золото империи» такой фильм», - отметил Вячеслав Бухаев.Премьера картины запланирована в 2020 году, к 100-летию таинственного исчезновения золотого запаса Российской империи. Съемки приключенческого фильма Юрия Ботоева «Золото империи», посвященного поиску остатков «золота Колчака», начались летом нынешнего года. В фильме снялись актеры Русского драматического театра им. Н.А. Бестужева: народный артист Бурятии Олег Петелин, заслуженная артистка Бурятии Алена Байбородина, Анастасия Турушева, Владимир Барташевич, а также молодой артист Дмитрий Тарбеев, которому досталась главная роль. Сюжет остросюжетного приключенческого фильма начинается с того, что в одном из музеев Читы кладоискатели случайно находят карту с указанием места захоронения некоторых остатков «золота Колчака» и группа молодых людей выдвигается в тайгу на поиски клада. Однако на пути к заветной цели их ожидают неожиданные встречи с трагическим прошлым, «изломы времени» и непредсказуемый финал… Действие картины происходит на Байкале и в тайге.«Задумка фильма появилась осенью 2017 года, после успеха фильма «Головар». Тогда я встал на перепутье, что снимать: продолжение полюбившегося многим фильма или что-то новое? Новое победило в моих рассуждениях. Это немного другой жанр. Историческое, мистическое, фантастические кино. Местами драматическое, а где-то комедийное. Почти весь фильм снят на природе, на пейзажах Сибирского и Дальневосточного округов и в акваториях озера Байкал», - рассказал Юрий Ботоев.Отметим также, что предыдущий фильм Юрия Ботоева «Головар» вызвал многочисленные обсуждения и положительные отзывы в социальных сетях, фильм набрал более 10 млн просмотров.Фото: minkultrb.ru