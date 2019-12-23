Конфликт в коммунальной квартире в Улан-Удэ дошел до главы Бурятии

Один из собственников запретил другому пользоваться кухней





К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой поступило обращение от главы республики Алексея Цыденова в защиту жилищных прав инвалида, который пришел к нему на личный прием.

Как сообщили в аппарате уполномоченного, мужчина проживает в коммунальной квартире. Другой жилец, проживающие в этой же квартире, закрыл ему доступ на кухню.В предыдущие годы инвалид пытался самостоятельно защитить свои права в суде, но судебные акты были приняты не в его пользу. В связи со сменой собственника одной из комнат, который единолично пользовался кухней, в суд был подан новый иск.Общественный представитель уполномоченного, адвокат Виктория Янцанова поддержала требования инвалида в суде. Согласно Жилищного кодекса РФ, собственники комнат в коммунальной квартире совместно используют общее имущество, а возможность выдела определенной площади мест общего пользования в счет принадлежащей собственнику комнаты не предусмотрена.Судом иск удовлетворен. Решение еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»