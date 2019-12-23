В ГИБДД Бурятии рассказали о графике работы в праздники

В новогодние каникулы граждан будут принимать 4 и 6 января





Госавтоинспекция Бурятии информирует, что 28 декабря 2019 года (суббота) в МРЭО ГИБДД МВД по РБ приема граждан не будет.

Получить услуги по замене водительского удостоверения или регистрации транспортного средства жители Бурятии могут 30 декабря (понедельник) с 8-30 до 16-15 и 31 декабря (вторник) с 8-30 до 12-30.В новогодние праздники МРЭО ГИБДД будет принимать граждан и юрлица в следующие дни:4 января (суббота) - с 8 час. 30 мин. до 16 час. 15 мин.;6 января (понедельник) - с 8 час. 30 мин. до 16 час. 15 мин.Получить государственные услуги по регистрации автотранспорта через электронный портал госуслуг можно также в регистрационном пункте по адресу: Улан-Удэ, ул. Мокрова, 30.Фото: ГИБДД Бурятии