В Бурятии сегодня ночью похолодает до 44 градусов мороза

В Улан-Удэ столбик термометра опустится до -31





По данным бурятского Гидрометцентра, сегодня ночью температура воздуха в Бурятии опустится до минус 29-34 градусов, местами – до минус 39-44. В Улан-Удэ ночью ожидается 29-31 градусов мороза.

Днем 24 декабря синоптики прогнозируют 20-25, местами 30-35 градусов мороза. По Прибайкалью, южным и юго-западным районам республики днем минус 12-17. В Улан-Удэ температура днем составит минус 23-25 градусов.Существенных осадков на территории республики не ожидается.Фото: pixabay.com