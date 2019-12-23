В Улан-Удэ уложили тротуарную плитку из отходов

Экспериментальный участок составляет 20 кв метров





Сегодня в центре Улан-Удэ на Гостиных рядах Комбинат по благоустройству начал укладывать тротуарную плитку из отработанных отходов, которую предоставил ООО «Республиканский центр переработчиков отходов». Более 20 квадратных метров плитки пройдут проверку. Если она окажется нескользкой, то будет в дальнейшем использоваться в городе при укладке тротуаров, сообщили в пресс-службе мэрии.

Комбинат по благоустройству впервые применяет в работе плитку из переработанных отходов. В производстве плитки используются отходы со всего города, которые идут в переработку на мусоросортировочной станции.- Идея не новая, такая плитка применяется в других городах, она востребована, она проверена временем. Полимер, песчаный композит, т.е. смесь отходов и песка, либо битого стекла. Мусоросортировочную станцию открыли только в сентябре, поэтому мы только сейчас имеем возможность оценить: какой объем отходов образуется и какой объем поставки сырья может быть. Примерные расчеты показывают, что в месяц мы можем производить 3-3,5 тысячи кв.м. плитки. Что касается эффекта, то здесь мы предоставили тестовый объем плитки городу, чтобы ее проверить. Комбинат по благоустройству и Комитет городского хозяйства оперативно отреагировали, - уточнил директор ООО «Республиканский центр переработки отходов» Вадим Имидеев.В 2019 году Комбинатом по благоустройству по результатам инвентаризации, а также по обращениям в интернет-сервис «Активный горожанин» проведен ремонт тротуаров на 4,3 тыс квадратных метрах. Кроме того, администрация города стала применять практику повторного применения старой плитки. К примеру, летом на пл. Советов, на тротуарах по ул. Кирова, ул. Смолина и по пр. Октября была выложена новая плитка. После работ осталось около трех тысячи квадратных метров демонтированной плитки. Из этого объема на повторное использование ушло две тысячи квадратных метров плитки, сообщили в Комитете городского хозяйства.Фото: мэрия Улан-Удэ