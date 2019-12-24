В районной больнице Бурятии не было лекарств для скорой и детей

Главврач получил представление прокуратуры





Прокуратура Бурятии провела проверку Тункинской центральной районной больницы.

«Выявлены отсутствие необходимых лекарственных препаратов и медицинских изделий в укладках и наборах для оказания скорой медицинской помощи, ненадлежащий учет температуры хранения лекарств. Дети первых трех лет жизни не обеспечивались бесплатными лекарственными средствами. Допускались нарушения при оформлении рецептурных бланков», рассказали в надзорном ведомстве.По итогам проверки главврач ЦРБ получил прокурорское представление. На данный момент нарушения устранены, пять должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»