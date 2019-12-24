В парламенте Бурятии поддержали звание «Город трудовой доблести»

Он устанавливает основания для присвоения почетного звания городам, жители которых проявили трудовой героизм в 1941-45 годах







Совет Народного Хурала Бурятии поддержал проект федерального закона о почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести», сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



« В 2020 году будет отмечаться 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. За эти годы многое было сделано для увековечения героического подвига нашего народа на полях сражений, учреждены и присвоены почетные звания «Город-герой», «Город воинской славы». Однако нельзя забывать о мужестве, стойкости и самоотверженности тружеников тыла, внесших не менее весомый вклад в достижение нашей победы», - пояснил председатель Комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям Валерий Доржиев.



Проект федерального закона устанавливает основания для присвоения почетного звания городам, жители которых обеспечивали бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявили при этом трудовой героизм. Речь идет о предприятиях, награжденных государственными наградами или переходящим Красным знаменем Государственного комитета обороны. Награды за трудовые заслуги работников предприятия, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в годы Великой Отечественной войны будет служить еще одним основанием.



В «Городе трудовой доблести» будет установлена стела с изображением герба города и текстом указа президента России о присвоении этого звания. А 1 мая, 9 мая и в День города проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты.



В Бурятии на это почетное звание могут претендовать Закаменск и Улан-Удэ.



Фото: «Номер один»

